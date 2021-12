Πολιτική

Τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για την ανατολική Μεσόγειο

Η πρώτη επαφή των ηγετών, μετά την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στο Ισραήλ, αναμένεται να επιβεβαιώσει τον στρατηγικο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η συμβολή του τριμερούς συνεργατικού σχήματος Ελλάδος - Κύπρου - Ισραήλ στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, καθώς και η επιβεβαίωση του στρατηγικού και αυτοτελούς χαρακτήρα των διμερών σχέσεων με το Ισραήλ θα τεθούν επί τάπητος στη σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στο Ισραήλ και στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός θα έχει τις πρώτες επαφές του με το νέο πρωθυπουργό της χώρας, Ναφτάλι Μπένετ και το νέο πρόεδρο του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτζογκ. Με την ισραηλινή ηγεσία ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συζητήσει για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς, όπως η πανδημία, η υψηλή τεχνολογία και η κλιματική αλλαγή, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Μετά τις συναντήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδος - Κύπρου - Ισραήλ και με τη συμμετοχή του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Όπως επισημαίνουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, η Τριμερής Σύνοδος αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και των προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν οι τρεις χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του αποσταθεροποιητικού ρόλου της Τουρκίας, αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση της ήδη στενής συνεργασίας.

Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη προσωπική γνωριμία των τριών ηγετών, η οποία και αναμένεται να επιβεβαιώσει τη βούληση για ενδυνάμωση της συνεργασίας, που εδράζεται σε κοινές αξίες. Όπως, άλλωστε, έχει τονίσει κατ επανάληψιν η Αθήνα η εν λόγω συνεργασία δεν στρέφεται εναντίον τρίτων και είναι ανοικτή στη συμμετοχή άλλων χωρών, που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες και σέβονται τις σχέσεις καλής γειτονίας και το Διεθνές Δίκαιο.

Σημαντικό, επίσης, πως κατά την Τριμερή, οι Μητσοτάκης, Μπένετ και Αναστασιάδης θα υιοθετήσουν Κοινή Διακήρυξη, που θα αφορά και τη συμπόρευση τους, καθώς και τη σημασία του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Στην ατζέντα της τριμερούς θα βρεθούν ακόμη η συνεργασία στην ενέργεια, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Πολιτική Προστασία.

Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές παρατηρούν πως ενδεικτικό της σημασίας, που αποδίδει η ισραηλινή πλευρά στο στρατηγικό ρόλο της Ελλάδος στην περιοχή και στην τριμερή συνεργασία και με τη συμμετοχή της Κύπρου είναι το γεγονός ότι μολονότι το Ισραήλ ακύρωσε όλες τις επίσημες επισκέψεις για τις επόμενες δύο εβδομάδες λόγω της μετάλλαξης Όμικρον, οι σημερινές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν με προσωπική απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

