Η χειροτονία του Δημήτρη Λινού (εικόνες)

Ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής και σύζυγος της επιδημιολόγου, Αθηνάς Λινού, χειροτονήθηκε ιερέας από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, Ιγνάτιο.

Ο σύζυγος της καθηγήτριας Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθηνάς Λινού, πατήρ Δημήτριος Λινός έγινε διάκονος το Σάββατο το πρωί στην Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς και ιερέας και πρωτοπρεσβύτερος την Κυριακή το πρωί στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο.

Ωστόσο, ο καθηγητής θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ιατρική, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.

Το Πρακτορείο Ορθοδοξία εξασφάλισε φωτογραφικό υλικό από την χειροτονία του καθηγητή ιατρικής Δημήτρη Λινού, η οποία τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

Η οικογένεια του πατρός Δημήτριου, η οποία με συγκίνηση αγκάλιασε την απόφαση του καθηγητή, ήταν παρούσα στην χειροτονία.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr

