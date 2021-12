Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: νέα “μάχη” ο δεύτερος γύρος

Τι είπε για την συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές, το ενδεχόμενο τηλεμαχίας με τον Γιώργο Παπανδρέου και το στοίχημα της “επόμενης ημέρας”.

O υποψήφιος για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στη πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open μετά την νίκη του στο πρώτο γύρο των εκλογών, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «η μεγάλη συμμετοχή των 270.000 πολιτών δείχνει τη δυναμική της παράταξης και ότι το ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει μια ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι περίμενε μια τόσο μεγάλη διαφορά και πρόσθεσε ότι έβλεπε παντού «το ζήτημα της ανανέωσης, της ενότητας και της πολιτικής αυτονομίας να αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πολιτών που θέλουν την παράταξη ισχυρή και περήφανη, για να υπάρχει μια επιλογή έναντι της ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ».

Η μεγάλη προσέλευση στις κάλπες και το μεγάλο ποσοστό, δείχνει σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη ότι «πολλοί άνθρωποι θέλουν η παράταξη να αλλάξει σελίδα. Πολλοί θεωρούν ότι οι παλιοί πρωταγωνιστές είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες στην πολιτική τους ζωή και τώρα ήρθε η ώρα για μια νέα γενιά να πρωταγωνιστήσει. Όπως επίσης και το θέμα της ενότητας. Ο κόσμος έχει πληγωθεί από τις πάρα πολλές εσωτερικές αναταράξεις, οπότε είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητές του. Και η πολιτική αυτονομία, διότι οι ψηφοφόροι μας δεν θέλουν καμία μα καμία συζήτηση με τη ΝΔ και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν ένα κόμμα ισχυρό, αυτόνομο, που να ξαναγίνει πρωταγωνιστής, όπως ήταν τα παλαιότερα χρόνια».

Επεσήμανε ότι η χρονική συγκυρία είναι πάρα πολύ σημαντική για το Κίνημα Αλλαγής, διότι η ΝΔ κάνει πάρα πολλά λάθη, με την πανδημία, με την οικονομία και από την άλλη δεν υπάρχει μια στιβαρή αντιπολίτευση να τα αναδείξει και να δώσει άλλες απαντήσεις. Επανέλαβε ότι στοχεύει στην δημιουργία ενός κόμματος βάσης, με οργανώσεις, με κοινωνικά δίκτυα, το οποίο θα είναι και πολύ μεγάλη κοινωνική δύναμη.

Για την αναμέτρηση του Β' γύρου, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «η πολιτική είναι γεμάτη εκπλήξεις. Για μένα είναι μια νέα εκλογική μάχη» κι αναφερόμενος στο debate τόνισε: «Πρέπει να υπάρξει αυτή η συζήτηση διότι ο κόσμος θέλει δεσμεύσεις. Είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει δημόσιος διάλογος, απλά θα γίνει με τρόπο θεσμικό, με κριτήρια, όπως είχαμε συμφωνήσει και με τους 4 συνυποψηφίους μου πριν την Κυριακή κι έγινε κάτι που θεωρώ ότι βοήθησε».

Ωστόσο, τόνισε πως δεν έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση με το επιτελείο του κ. Γιώργου Παπανδρέου, λέγοντας «εύχομαι να γίνει και να συμφωνήσουμε στους όρους, όπως συμφωνήσαμε και με τους υπόλοιπους 4 συνυποψηφίους μας και το κάναμε. Εγώ το λέω δημοσίως, όπως το είπα και την προηγούμενη φορά. Και είμαστε έτοιμοι να συνεννοηθούμε για να μπουν τα κριτήρια και να επιτευχθεί».

