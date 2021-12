Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Παπανδρέου: ο Ανδρουλάκης που τοποθετείται ιδεολογικά;

Ολομέτωπη επίθεση στον ανθυποψήφιο του, στον δεύτερο γύρο των εκλογών, εξαπολύει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι απαντά στις φήμες περί απόσυρσης του.

Φουλ επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Γιώργος Παπανδρέου στη πρώτη συνέντευξή του μετά το αποτέλεσμα του Α' γύρου των εσωκομματικών εκλογών στο Κίνημα Αλλαγής.

Μιλώντας στην έκτακτη εκπομπή του ΣΚΑΙ, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τις πολιτικές θέσεις του κ. Ανδρουλάκη σε πολλά θέματα, ούτε τη πραγματική ιδεολογική του τοποθέτηση, «δεν ξέρω που τοποθετείται ιδεολογικά. Ρωτήστε τον», είπε ο κ. Παπανδρέου.

Επίσης έθεσε το ζήτημα ποιος θα εκπροσωπεί το ΚΙΝΑΛ στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έχει να δώσει μάχες, τόσο στη κοινωνία, όσο και στο Κοινοβούλιο. «Είναι παράδοξο να μην ξέρουμε ποιος θα δώσει τη μάχη απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα» τόνισε ο κ. Παπανδρέου και συμπλήρωσε: «Εμένα δεν θα με ήθελαν. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ γιατί μπορώ να επαναπατρίσω ψηφοφόρους, η δε ΝΔ γιατί θα έχει απέναντί της μια σκληρή αντιπολίτευση με τον δικό μου τρόπο, χωρίς φωνασκίες». Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αντέκρουσε ακόμη και τις κατηγορίες περί συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ.Παπανδρέου τον επέκρινε για τη θέση που εξέφρασε για την κατάργηση του βέτο σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι διαφωνεί με τη θέση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που εξέφρασε ο κ. Ανδρουλάκης. «Πάλεψα να μην περάσει με την κ. Μέρκελ, όταν μας ζητούσε λόγω της οικονομικής κρίσης. Αν δεν είχαμε το βέτο, δεν θα μπορούσε να μπει η Κύπρος στην ΕΕ», επεσήμανε.

Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι θα μιλήσει με όλους τους συνυποψηφίους του για το δεύτερο γύρο, ωστόσο κάλεσε τους πολίτες να πάνε στη κάλπη με παραταξιακή συνείδηση. Πρόσθεσε πάντως ότι δεν αμφισβητεί το αποτέλεσμα του Α' γύρου, ενώ επέμεινε ότι μπορεί να ηγηθεί του Κινήματος Αλλαγής για την αναγέννηση της ευρύτερης παράταξης, υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν φέρνει την ανανέωση, γιατί όπως είπε, «η ανανέωση δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά ιδεών».

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε με έμφαση ότι επιθυμεί να γίνει debate με τον Νίκο Ανδρουλάκη με επάρκεια χρόνου για ελεύθερη συζήτηση και περιμένει την απάντησή του.

Τέλος, ο Γιώργος Παπανδρέου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα να αποσυρθεί από τον Β' γύρο της επόμενης Κυριακής, λέγοντας ότι του έχει ζητηθεί πολλές φορές να παραιτηθεί στο παρελθόν, αλλά όπως τόνισε, «έχει παράδοση ευθύνης» να δώσει τη μάχη.

