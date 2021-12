Κοινωνία

Γαλάτσι: Ποιος ήταν ο πυγμάχος που εκτέλεσαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που στρέφονται οι έρευνες των Αρχών. Ποια ήταν η σχέση του με τον 57χρονο που δολοφόνησαν τον περασμένο Μάρτιο στην Μεταμόρφωση.



Σοκάρει η μαφιόζικη εκτέλεση στο Γαλάτσι, όπου ένας 35χρονος άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων, την ώρα που έμπαινε στο γυμναστήριο. Το άγριο έγκλημα σημειώθηκε επί της οδού Εκάβης έξω από το γυμναστήριο αθλητικού ομίλου πυγμαχίας.



Πρόκειται για τον 35χρονο πυγμάχο, ο οποίος δέχθηκε φονική επίθεση τη στιγμή που κατέβηκε από την μοτοσικλέτα του. Ο εκτελεστής τον προσέγγισε πεζός και αφού τον πυροβόλησε, επιβιβάστηκε σε μετοσικλέτα, στην οποία περίμενε συνεργός του και εξαφανίστηκαν. Στο σημείο βρέθηκαν επτά κάλυκες από πιστόλι των 9 mm.

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» αυτήκοος μάρτυρας ακούστηκαν 5 πυροβολισμό και τρομοκρατήρθηκε όλη η γειτονιά.

Η μαφιόζικη εκτέλεση έχει ομοιότητες με τη δολοφονία του Τάσου Μπερδέση, στα τέλη Μαϊου, στη Βάρη, αλλά και με το “χτύπημα” στον 57χρονο πυγμάχο που δολοφονήθηκε έξω από καντίνα στη Μεταμόρφωση.

Μάλιστα, το θύμα είχε το προσωνύμιο «ανιψιός» στη νύχτα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ήταν το δεξί χέρι του 57χρονου πυγμάχου που που δολοφονηθηκε τον περασμένο Μάρτιο σε καντίνα στη Μεταμόρφωση.

Στο σημείο που έπεσε νεκρός ο 35χρονος πυγμάχος πήγαν οι γονείς του και άφησαν ένα κεράκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λαμία: “τελευταίο αντίο” στην 14χρονη (εικόνες)

Η χειροτονία του Δημήτρη Λινού (εικόνες)

Έβρος: Ελεύθεροι οι Έλληνες που συνέλαβαν Τούρκοι στα σύνορα