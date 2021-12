Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους για εμβόλια σε παιδιά 5 - 11 ετών: ο παιδίατρος μπορεί να εμβολιάζει και τους συνοδούς

Που και πως θα ορίζονται τα ραντεβού σε εμβολιαστικά κέντρα και ιδιώτες παιδίατρους. Δεκάδες χιλιάδες ραντεβού "ανοίγουν" για τους ενήλικες. Τι αλλάζει στο στο πιστοποιητικό νόσησης.

Στα εμβολιαστικά κέντρα των ενηλίκων θα γίνονται και οι εμβολιασμοί των παιδιών ηλικίας 5-11 ετών, αρχής γενομένης από τις 15 Δεκεμβρίου, όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Μάριος Θεμιστοκλέους, διευκρινίζοντας πως «στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, στα εμβολιαστικά κέντρα θα είναι παιδίατρος αυτός που θα κάνει το εμβόλιο στα παιδιά».

Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Υγείας, δίνεται παράλληλα η ευχέρεια, ο παιδίατρος κάθε οικογένειας, να κάνει το εμβόλιο στα παιδιά, αρκεί να έχει αποφασίσει να συμμετέχει στην διαδικασία. Το εμβόλιο μπορεί να μείνει στο ψυγείο που έχουν οι γιατροί στα ιατρεία τους, σε θερμοκρασία 2-8 βαθμών για έναν μήνα. Απλώς, για να μην υπάρξει απώλεια δόσεων, όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, «θα πρέπει να ομαδοποιήσουν οι γιατροί τα ραντεβού τους, καθώς τα φιαλίδια είναι διαφορετικά για τα παιδιά και σε ένα φιαλίδιο είναι 10 δόσεις για παιδιά».

Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής συμμετέχουν στο πρόγραμμα εμβολιασμού ανηλίκων ηλικίας 12-18 ετών συνολικά 60 ιδιώτες παιδίατροι που έχουν κάνει περίπου 500 εμβολιασμούς.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, μετά από συνεννόηση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παιδιάτρων, θα ανακοινωθεί σύντομα πλαίσιο αλλαγών, ώστε να μπορούν οι παιδίατροι να κάνουν εμβόλιο και στους ενήλικες συνοδούς των παιδιών, ενώ θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές, που θα τεθούν σε ισχύ από την αρχή του 2022.

«Ραντεβού για τα παιδιά θα υπάρχουν πολλά, θα ανοίξουν σε 75 περιοχές και με την νέα παραλαβή εμβολίων, από τις αρχές της χρονιάς θα είναι πολλά περισσότερα», είπε ο ΓΓ του Υπ. Υγείας, λέγοντας πως οι γονείς θα πρέπει να κλείσουν τα ραντεβού με τον ΑΜΚΑ των παιδιών, ενώ σε περίπτωση που εμβολιαστούν από ιδιώτη παιδίατρο, ο γιατρός θα πρέπει να φροντίσει για την καταχώριση των εμβολιασμών, ώστε να εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Σε ότι αφορά τα πιστοποιητικά νόσησης, υπενθύμισε ότι από εδώ και πέρα «κάποιος για να μπορεί να πάρει πιστοποιητικό νόσησης, θα πρέπει να έχει από εδώ και πέρα θετικό PCR test και δεν θα αρκεί το self test.

Σε ότι αφορά τα ραντεβού για την πρώτη και την τρίτη δόση του εμβολίου, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε «έχουμε εικόνα και βλέπουμε που υπάρχουν καθυστερήσεις για την τρίτη δόση, επειδή δίνουμε προτεραιότητα για την πρώτη δόση. Σταδιακά θα απελευθερώσουμε μέχρι την Κυριακή περίπου 75.000 ραντεβού και αν κάποιος μπει στην πλατφόρμα, πχ. αύριο, μπορεί να βρει ραντεβού και για την επόμενη ημέρα.

Ο κ. Θεμιστοκλέους κάλεσε τους πολίτες να δοκιμάζουν να ορίσουν ραντεβού σε εγγύτερες ημερομηνίες, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχει πλέον περιορισμός στον αριθμό των αλλαγών για το ραντεβού εμβολιασμού.

Για την μείωση από 6 σε 3 μήνες της απόστασης από την δεύτερη στην τρίτη δόση εμβολιασμού, ο Γ.Γ. του ΥΠ. Υγείας αναφέρει πως αποτέλεσε απόφαση και σύσταση «της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και των ειδικών, που εκτίμησαν και την μετάλλαξη Όμικρον που δείχνει ότι είναι πιο μεταδοτική. Βλέπουμε ότι ακολουθούν και άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που μειώνουν τον χρόνο κάτω από τους 6 μήνες».

«Χθες είχαμε ρεκόρ εμβολιασμών, έγιναν 120.000 εμβολιασμοί. Η τρίτη δόση δεν έχει υποχρεωτικότητα με πρόστιμο. Η πρώτη δόση είναι υποχρεωτική για τους άνω των 60 ετών», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους, λέγοντας ακόμη σε ότι αφορά τα νέα ραντεβού «έχουμε μια καλή ροή και συνεχίζουμε. Είχαμε 70.000 ραντεβού μέχρι χθες το βράδυ από την στιγμή της ανακοίνωσης του προστίμου και μετά».

«Κανείς δεν συζητά για 4η δόση, εκτός από κατηγορίες ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, που δυσκολεύονται να χτίσουν ανοσία. Γίνεται για αυτούς μια συζήτηση για να γίνει και τέταρτη δόση εμβολίου», επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Υγείας.

