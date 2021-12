Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Τζανάκης: ο υποχρεωτικός εμβολιασμός να ξεκινά από 50 ετών και άνω

Ζοφερές οι εκτιμήσεις του στον ΑΝΤ1. Πόσο θα μεγαλώσει ο αριθμός των διασωληνωμένων, πόσες χιλιάδες θάνατοι αναμένονται μέχρι τα Χριστούγεννα. Τι είπε για εγκύους και λεχώνες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης είπε πως θα έχουμε στην Ελλάδα περισσότερους από 20.000 θανάτους από επιπλοκές του κορονοϊού, εάν όχι έως το τέλος του 2021, στις αρχές του 2022, κάνοντας την ζοφερή πρόβλεψη για ακόμη 1.500 θανάτους μέχρι τα Χριστούγεννα.

Απορρίπτοντας αναφορές και φήμες ότι υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα μεταξύ των εμβολιασμένων πολιτών, ο κ. Τζανάκης είπε πως «το 90% όσων πεθαίνουν είναι ανεμβολίαστοι. Εάν το εμβόλιο δεν επιδρούσε να μειώσει την θνησιμότητα, οι θάνατοι θα ήταν όλοι σε εμβολιασμένους, ενώ τώρα, το 20% του πληθυσμού που είναι ανεμβολίαστο «δίνει» το 90% των ημερήσιων θανάτων, ενώ τα 8 εκατομμύρια εμβολιασμένοι «δίνουν» το 10% των θανάτων, γεγονός που δείχνει την σημασία και την προστασία των εμβολίων»

«Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε ότι τα κρούσματα έχουν επιπεδωθεί, έχουμε τις τελευταίες ημέρες μείωση κατά περίπου 500 κρούσματα λιγότερα την ημέρα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Θα φτάσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα τους 750 διασωληνωμένους και προς το τέλος του μήνα θα δούμε τους θανάτους να μειώνονται κλιμακωτά και να είναι γύρω στους 80-70, εκτός αν η κινητικότητα του πληθυσμού φέρει άλλα δεδομένα», επεσήμανε ο κ. Τζανάκης.

Ο Καθ. Πνευμονολογίας είπε ακόμη πως «έχουμε μια γκάμα μέτρων που αν τα τηρήσουμε σωστά θα έχουμε μείωση των κρουσμάτων», ωστόσο τόνισε πως «ίσως σε κάποιες «κόκκινες» περιοχές να χρειάζονται μέτρα τοπικού χαρακτήρα», ενώ τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού «στους πολίτες από 50 ετών και άνω σε πρώτη φάση «και μετά να γίνει διαβάθμιση για υποχρεωτικό εμβολιασμό από τα 40 και πάνω και μετά από 18 και πάνω»

«Παρακαλώ και καλώ τις εγκύους και τις λεχώνες να σπεύσουν να εμβολιαστούν και πρέπει να τους δίνεται προτεραιότητα από την πλατφόρμα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τις ίδιες και τα έμβρυα τους και τα βρέφη, να είναι ανεμβολίαστες», επεσήμανε ο Καθηγητης.

Συμμετέχοντας στην συζήτηση, ο Αναστάσιος Σπαντιδέας, Παθολόγος - Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στον εμβολιασμό των παιδιών έναντι του κορονοϊού, είπε πως «η ασφάλεια των εμβολίων έχει εφαρμοστεί πάνω στους ανθρώπους και όχι στο εργαστήριο, τόσο στις ΗΠΑ όπου έχουν εμβολιαστεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια παιδιά, όσο και στην Κίνα, όπου έχει εμβολιαστεί το 50% του παιδικού πληθυσμού».

Επεσήμανε ακόμη πως στην “επιχείρηση εμβολιασμός των παιδιών” είναι καθοριστικός ο ρόλος του παιδιάτρου.

