Life

“The 2Night Show” – Καβάλη: Οι “Άγριες Μέλισσες”, ο εθισμός και το ρομαντικό ιδεώδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκάλυψε πόσο εσωστρεφής είναι σαν χαρακτήρας, εξήγησε γιατί δεν υποστηρίζει το ρομαντικό ιδεώδες, αλλά και γιατί είναι κατά του γάμου.



O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας την Αμαλία Καβάλη. Η αγαπημένη ηθοποιός, που υποδύεται την Ουρανία στις «Άγριες Μέλισσες», αποκάλυψε πόσο εσωστρεφής είναι σαν χαρακτήρας, εξήγησε γιατί δεν υποστηρίζει το ρομαντικό ιδεώδες, αλλά και γιατί είναι κατά του γάμου.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», μίλησε για τον εθισμό της στο τσιγάρο, και αποκάλυψε ότι κατάφερε να το κόψει κατά τη διάρκεια της καραντίνας του κορονοϊού.

«Ανάμεσα στις σκηνές των Άγριων Μελισσών, στο καμαρίνι κάπνιζα. Ήταν ένας τρόπος να διαχειριστώ το άγχος το στρες, και κέρδιζα και χρόνο» ανέφερε αρχικά η Αμαλία Καβάλη. «Καπνίζω… εε κάπνιζα πάρα πολλά χρόνια. Δεν καπνίζω πια αλλά είναι ακόμα στην άκρη της γλώσσας μου. Κάπνιζα από τα 13 και τώρα είμαι 38. Έχω κόψει το τσιγάρο κάποιες φορές, για τέσσερα χρόνια περίπου και τώρα είναι η τέταρτη φορά που το κόβω» αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Κατάλαβα ότι ένας από τους λόγους που ξανάρχιζα είναι η αλλαγή στα κιλά μου. Έχω πάει σε διαιτολόγο και μου έχει πει πως δεν πρέπει να χάσω βάρος γιατί είμαι στα φυσιολογικά μου κιλά. Εγώ όμως με είχα συνηθίσει και μου άρεσα πιο αδύνατη και προσπαθούσα να χάσω κιλά, ταυτόχρονα είχα το στρες του τσιγάρου οπότε έτρωγα όπως και τώρα».

«Το έκοψα μέσα στην καραντίνα γιατί σκέφτηκα πως αν με χτυπήσει ο ιός… την πάτησα! Καπνίζω 20 χρόνια, δεν υπάρχει αυτό. Μπήκα και είδα κάποιες έρευνες στις οποίες διάβασα ότι οι γυναίκες επιστρέφουν πιο συχνά από τους άντρες στο κάπνισμα για λόγους εμφάνισης» κατέληξε η Αμαλία Καβάλη.







Η Αμαλία Καβάλη μίλησε και για τον ρόλο της Ουρανίας στις «Άγριες Μέλισσες» και τη σχέση της με τον τηλεοπτικό της σύζυγο Κυριάκο, ο οποίος στο παρελθόν την είχε απατήσει. Μάλιστα, η ηθοποιός αποκάλυψε και ένα περιστατικό που της συνέβη τον καιρό που προβάλλονταν τα συγκεκριμένα επεισόδια με τον Κυριάκο και την Ουρανία: «Είχα πάει σε έναν παγωτατζή και την ώρα που πήγα να πληρώσω, μου λέει, όχι κορίτσι μου, δεν θα σε πληρώσω, σε κέρασε ο Κυριάκος πίκρα και δεν θα σε γλυκάνω εγώ;»



Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Την Ουρανία την ενόχλησε, που ο Κυριάκος είχε κρυφή παράλληλη ζωή για μία δεκαετία και όχι ότι πήγε με κάποια άλλη γυναίκα. Πήρε μεγάλο διάστημα για να τον συγχωρέσει».







Σε ό,τι αφορά πιο προσωπικά θέματα, η ηθοποιός είπε ότι: «Δεν είμαι φαν του ρομαντικού ιδεώδους, ότι υπάρχει μόνο ο ένας ή η μία, μου φαίνεται εγκλωβιστικό στις σχέσεις».





Ειδήσεις σήμερα:

Συλλέκτης επιστρέφει κλεμμένες αρχαιότητες για να γλιτώσει την δίωξη

Θεμιστοκλέους για εμβόλια σε παιδιά 5 - 11 ετών: ο παιδίατρος μπορεί να εμβολιάζει και τους συνοδούς

Γαλάτσι: Ποιος ήταν ο πυγμάχος που εκτέλεσαν