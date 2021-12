Life

“The 2Night Show” – Χάρης Ρώμας: Ο χωρισμός το εμβόλιο και η νέα αρχή

Τι είπε για την ενασχόλησή του με τα κοινά και η αποκάλυψη ότι θα διεκδικήσει τη δημαρχεία του Χαλανδρίου.



Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης και ο Χάρης Ρώμας.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, σεναριογράφος, αλλά πλέον και πολιτικός μίλησε για την ενασχόλησή του με τα κοινά, αποκάλυψε ότι θα διεκδικήσει τη δημαρχεία του Χαλανδρίου και θα απέχει για κάποια χρόνια από τα τηλεοπτικά και θεατρικά δρώμενα.

Ο Χάρης Ρώμας μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον πρόσφατο χωρισμό του ύστερα από 10 χρόνια σχέσης. Ο ίδιος άφησε παράλληλα να εννοηθεί πως κάτι καινούργιο έχει ξεκινήσει στην προσωπική του ζωή.



«Ειπώθηκε ότι χώρισα λόγω του εμβολίου. Πιστεύω όμως πως δεν έπρεπε να το πω. Αυτό ήταν μια αφορμή, η οποία όμως ήταν πολύ περισσότερο ουσιαστική από αυτό που μοιάζει. Αυτό αποκαλύπτει έναν διαφορετικό κόσμο και έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης.



Γιατί δεν το είχαμε καταλάβει αυτό δέκα χρόνια; Γιατί υπήρχε μεγάλη αγάπη και μεγάλος έρωτας, που όμως κάποιες διαφορετικές πλευρές, ο ένας του άλλου, αποφεύγεις να τις δεις. Μπορεί να πέρασαν αρκετά χρόνια. Δεν είναι χαμένα χρόνια.



Τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δεν είμαι πια στα πατώματα. Και αυτό γιατί ξέρω πως ήρθε η στιγμή για το επόμενο βήμα, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη. Η αλήθεια είναι πως είχα πολλές σχέσεις στη ζωή μου. Τρεις φορές υπήρξα drama queen, αλλά δεν θέλω να ξανασυμβεί. Μετανιώνω, αλλά δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει την όλη πορεία μου στη ζωή» ανέφερε ο Χάρης Ρώμας.

