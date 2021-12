Κοινωνία

Missing Alert: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 13χρονου

Εντοπίστηκε ο 13χρονος, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για έναν 13χρονο ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Αλίμου.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε δυο ημέρες μετά στην περιοχή του Κορυδαλλού και σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι καλά στην υγεία του.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

"Η περιπέτεια του Αλέξανδρου Δ., 13 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Αλέξανδρος Δ. βρέθηκε στην περιοχή του Κορυδαλλού και είναι καλά στην υγεία του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Αλέξανδρο Δ. και στους ανθρώπους που τον στηρίζουν, για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί".

