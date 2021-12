Υγεία - Περιβάλλον

Πιστοποιητικό εμβολιασμού - Πλεύρης: Συζήτηση στην ΕΕ για την ισχύ τους

Στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει ο Θάνος Πλεύρης.



Σταδιακά θα πρέπει να γίνει συζήτηση για «την ισχύ γενικότερα των πιστοποιητικών σε χρόνο που να διαφυλάσσει την ανοσία των πολιτών», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

«Από την πλευρά της Ελλάδας θα θέσουμε υπόψη τα νέα μέτρα, τα οποία έχουμε λάβει και έχουν να κάνουν με περιορισμούς ειδικά για τις κατηγορίες των πολιτών μας άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί καθώς επίσης και για την ανάγκη να αυξηθεί η τρίτη δόση, η ενισχυτική δόση σε όλους τους πολίτες» σημείωσε ο κ. Πλεύρης προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας στις Βρυξέλλες.

«Eίναι το πρώτο μου Συμβούλιο Υπουργών Υγείας και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα που θα συζητηθούν και για τον κανονισμό και για την Συνθήκη της πανδημίας, αλλά κυρίως και για την μεγάλη πρόκληση για την πανδημία COVID19 που αντιμετωπίζουμε και από την πλευρά της Ελλάδας θα θέσουμε υπόψη τα νέα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει και έχουν να κάνουν με περιορισμούς ειδικά για τις κατηγορίες των πολιτών μας άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί καθώς επίσης και για την ανάγκη να αυξηθεί η τρίτη δόση, η ενισχυτική δόση σε όλους τους πολίτες. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα πρέπει να συζητήσουμε την ισχύ γενικότερα των πιστοποιητικών σε ένα χρόνο που να διαφυλάσσει την ανοσία των πολιτών», επισήμανε ο κ. Πλεύρης.

Κυριακίδου: Αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση που συνεχώς εξελίσσεται με την παραλλαγή "Όμικρον"

H EE παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ανέφερε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου προσθέτοντας ότι «αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση που συνεχώς εξελίσσεται με την παραλλαγή Όμικρον».

«Αντιμετωπίζουμε μία πολύ δύσκολη επιδημιολογική κατάσταση με την πανδημία της COVID-19 σε όλα τα κράτη-μέλη, η οποία έγινε ιδιαίτερα δύσκολη με την εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον», σημείωσε η κ. Κυριακίδου προσερχόμενη στο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας στις Βρυξέλλες. Παράλληλα επισήμανε ότι θα καλέσει τους υπουργούς Yγείας να κλείσουν «το κενό ανοσοποίησης» και υπογράμμισε την ανάγκη χρήσης μη φαρμακευτικών μέτρων, όπως μάσκες και κοινωνική αποστασιοποίηση, όπου χρειάζεται.

Παράλληλα, η Ευρωπαία Επίτροπος ανέφερε ότι οι Υπουργοί Υγείας θα συζητήσουν «τις αναθεωρημένες εντολές του ΕΜΑ, του ECDC, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον καρκίνο, τη στρατηγική για τα φάρμακα και την HERA. Πρόκειται για αναπόσπαστους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και αυτός είναι ο δρόμος που χρειαζόμαστε για να πάμε μπροστά: να εργαζόμαστε μαζί με αλληλεγγύη και προετοιμαζόμενοι για το μέλλον».

