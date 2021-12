Αθλητικά

Αυλαία στους ομίλους των Κυπέλλων Ευρώπης με τελικούς για την πρόκριση

Πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής.

Οι όμιλοι των Κυπέλλων Ευρώπης ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα με πολλά καθοριστικής σημασίας παιχνίδια.

Στο Champions League κρίνονται 5 εισιτήρια για τη φάση των «16», τα οποία διεκδικούν 11 ομάδες. Από 1 εισιτήριο διεκδικούν στον 2ο όμιλο η Πόρτο, η Μίλαν και η Ατλέτικο Μαδρίτης, στον 5ο όμιλο η Μπαρτσελόνα και η Μπενφίκα και στον 6ο όμιλο η Βιγιαρεάλ και η Αταλάντα. Για τα υπόλοιπα 2 εισιτήρια δίνουν μάχη οι 4 ομάδες του 7ου ομίλου, η Λιλ, η Σάλτσμπουργκ, η Σεβίλλη και η Βόλφσμπουργκ.

Η πρόκριση κρίνεται στους σημερινούς αγώνες Μίλαν-Λίβερπουλ και Πόρτο-Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς και στα αυριανά παιχνίδια Μπάγερν-Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα-Ντιναμό Κιέβου, Αταλάντα-Βιγιαρεάλ, Σάλτσμπουργκ-Σεβίλλη και Βόλφσμπουργκ-Λιλ.

Την Πέμπτη δίνουν αγωνίζονται οι 2 ελληνικές ομάδες. Στο Europa League ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στον όμιλό του και με νίκη στο Βέλγιο κόντρα στην Αντβέρπ θα ελπίζει να τερματίσει πρώτος.

Στο Conference League ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Λίνκολν Ρεντ Ιμπς και χρειάζεται τη νίκη, πιθανότατα με μεγάλο σκορ, ώστε να πάρει τη δεύτερη θέση στον όμιλο ακόμα και στην περίπτωση τελικής ισοβαθμίας του με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Επιλογές για κόρνερ, κάρτες και σκόρερ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλα τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων των Κυπέλλων Ευρώπης.

Πολλά είναι τα έξτρα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τους πιο δυνατούς αγώνες Πόρτο-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης-Ίντερ, Αταλάντα-Βιγιαρεάλ, Σάλτσμπουργκ-Σεβίλλη και Αντβέρπ-Ολυμπιακός.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι και αυτές για τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τον παίκτη που θα πετύχει χατ-τρικ, το σύνολο των κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal.

Ειδικά στοιχήματα για το Champions League

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν και σε ειδικά στοιχήματα για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Προσφέρονται επιλογές για τα Over/Under συνολικά γκολ των 8 σημερινών και των 8 αυριανών αγώνων, τα Over/Under συνολικά γκολ του 1ου ημιχρόνου στα ίδια παιχνίδια, καθώς και για το αν θα σημειώσουν περισσότερα τέρματα (με χάντικαπ γκολ) σήμερα και αύριο, οι γηπεδούχες ή οι φιλοξενούμενες ομάδες.

