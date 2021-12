Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: Νεκρά αδέρφια βρέθηκαν μέσα σε σπίτι

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία. Για εγκληματική ενέργεια κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες.

Τραγωδία στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, όπου βρέθηκαν νεκρά μέσε σε σπίτι δύο αδέλφια, ένας άνδρας και γυναίκα.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο άνδρας ηλικίας 34 ετών σκότωσε την αδελφή του 29 ετών με κυνηγετική καραμπίνα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα δύο αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν στην ίδια πολυκατοικία διέμενε και ο πατέρας τους, ενώ πριν λίγο καιρό είχε πεθάνει η μητέρα τους.

Ο τρίτος αδερφός της οικογένειας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δίνει κατάθεση.

Στο σημείο εκτός από τις ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, έσπευσαν και ασθενοφόρα.

