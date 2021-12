Υγεία - Περιβάλλον

Κουρτζίδης για Τράγκα: άλλες δύο κρίσιμες ημέρες στην Εντατική (βίντεο)

Τι είπε στο “Πρωινό” για την κατάσταση του Γιώργου Τράγκα στην ΜΕΘ και πως “αδειάζει” τον Γιώργο Μουκίδη που λέει ότι μίλησε την Κυριακή με τον Πρόεδρο του κόμματος τους.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τρίτη ο Πάρις Κουρτζίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του ΚΕΛΑΝ, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Τράγκα, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Σωτηρία».

Από την αρχή της συζήτησης έσπευσε να αποσαφηνίσει τι ισχύει με την επικοινωνία που έχει ο Γιώργος Τράγκας με τρίτα πρόσωπα, «αδειάζοντας» το στέλεχος του κόμματος, Γιώργο Μουκίδη, ο οποίος πριν από 24 ώρες, μιλώντας σε ζωντανή σύνδεση στην ίδια εκπομπή υποστήριξε πως ο ίδιος μίλησε με τον Γιώργο Τράγκα το βράδυ της Κυριακής και ότι ο δημοσιογράφος και πολιτικός είναι καλά στην υγεία του.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε την Δευτέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Μουκίδης:

«Προφανώς κάποιο λάθος έκανε ο κ. Μουκίδης. Χθες ήταν να γίνει με εμένα μια σύνδεση στην εκπομπή και δεν έγινε λόγω skype. Τον άκουγα σε όσα είπε. Ανέφερε και ο ίδιος ότι έκλεισαν σύντομα το τηλέφωνο. Το πιθανότερο είναι να μίλησε με κάποιον συνεργάτη του και όχι με τον Γιώργο Τράγκα», υποστήριξε ο κ Κουρτζίδης, συμπληρώνοντας πως «από την στιγμή που είναι στην ΜΕΘ, δεν έχει κινητό μαζί του. Επικοινωνεί η σύζυγος του, η Μαρία Καρρά, με τους γιατρούς και ενημερωνόμαστε όλοι για την κατάσταση του».

Όπως επεσήμανε, «επειδή ο Γιώργος Λιάγκας έχει το ζάχαρο και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εμφανίσει κάποια παρενέργεια, έκριναν οι γιατροί ότι έπρεπε να είναι στην ΜΕΘ. Δεν είναι διασωληνωμένος, του παρέχεται όμως οξυγόνο. Σήμερα είναι η 9η ημέρα που νοσεί. Σήμερα και αύριο είναι κρίσιμες ημέρες, διότι όλοι οι ασθενείς αυτές τις ημέρες, την 9η και την 10η ημέρα, δείχνουν αν “καθαρίζουν” ή συνεχίζουν να έχουν προβλήματα».

Είπε ακόμη πως δεν είναι αντιεμβολιαστής, αλλά ότι «ο Γιώργος Τράγκας έχει ο ίδιος εκφράσει τις θέσεις του υπέρ του συναινετικού εμβολιασμού».

Τέλος, στο σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα ότι ο Γρηγόρης Πετράκος κάνει κακό στο κόμμα τους, με τις δηλώσεις του για τα εμβόλια, ο εκπρόσωπος του ΚΕΛΑΝ είπε «δεν ξέρω τι έχει πει προηγουμένως, δεν τον παρακολουθούσα, αλλά από την στιγμή που ήρθε στο Κίνημα, ο Γρηγόρης Πετράκος ακολουθεί την γραμμή του κόμματος», για να του απαντήσει ο Γιώργος Λιάγκας πως σέβεται την άποψη του, αλλά διαφωνεί, κλείνοντας όμως εκεί την συζήτηση, συμφωνώντας αμφότεροι πως προέχει η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Τράγκα και η έξοδος του από το νοσοκομείο.

