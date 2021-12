“Το Πρωινό” - Μπισμπίκης προς δημοσιογράφους: θέλω να εξαφανιστείτε… (βίντεο)

Life

Η επιστροφή της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη από την Κύπρο και η απάντηση σοκ του ηθοποιού στην ερώτηση δημοσιογράφου.

Την επιστροφή της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη από την Κύπρο κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Εμφανώς ενοχλημένοι η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός, που φήμες θέλουν να είναι ζευγάρι εδώ και λίγο καιρό, στην θέα της τη κάμερας που τους καταγράφει εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους.

Ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας απηύθυνε ερωτήσεις στους δύο καλλιτέχνες, χωρίς κάποιος να απαντά, με την Δέσποινα Βανδή μόνο να σχολιάζει δηκτικά λέγοντας «Ρε Γρηγόρη… Ρε Γρηγόρη».

Προδήλως ενοχλημένος από την παρουσία του τηλεοπτικού συνεργείου, ο Βασίλης Μπισμπίκης, όταν ο Γρηγόρης Μπάκας απάντησε στην Δέσποινα Βανδή «τι να κάνω;», απάντησε - και όπως φαίνεται απευθυνόταν σε όλους τους δημοσιογράφους- λέγοντας «να εξαφανιστείτε… δεν μπορείτε;».

Πάντως, όπως είπε ο Γρηγόρης Μπάκας, μετά από το όσα καταγράφηκαν στην κάμερα και προβλήθηκαν στην εκπομπή, είχε κατ΄ ιδίαν μια συζήτηση διάρκειας 20 λεπτών με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

