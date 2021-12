Life

“Άγριες Μέλισσες”: η δίκη του Λάμπρου και spoiler για την Ελένη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο και spoiler για την Ελένη, από την εκπομπή “Το Πρωινό”, στο οποίο ήταν καλεσμένος ο Χρήστος Πλαΐνης.

Ακόμη ένα «συγκλονιστικό» επεισόδιο της σειράς εποχής, «Άγριες Μέλισσες», θα απολαύσουμε απόψε στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Σε αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», παρακολουθήσαμε σκηνές από το δικαστήριο, εν αναμονή της έναρξης της δίκης του Λάμπρου στο Στρατοδικείο, με τον ίδιο στο εδώλιο του κατηγορούμενου.

Ενώ η διαδικασία καθυστερεί να αρχίσει για κάποιον ανεξήγητο λόγο, εμφανίζονται οι χωροφύλακες που φέρνουν στο δικαστήριο τον Αργύρη, με τον οποίο ο Λάμπρος είχε βρεθεί για καιρό μαζί στο στρατόπεδο της Λέρου και του είχε μιλήσει ανοιχτά για όλα.

Ακόμη, ο Βαγγέλης Περρής έκανε spoiler για την Ελένη και όσα την περιμένουν στην συνέχεια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, λέγοντας πως «Θα φτάσει σε τέτοια έκρηξη η Ελένη, που θα φτάσει σε σημείο που θα βλέπει τον κόσμο πίσω από της φυλακής τα σίδερα. Όχι μόνο θα φυλακιστεί, αλλά θα γίνουν κι άλλα γεγονότα»

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την σειρά «Άγριες Μέλισσες» που προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης:

Το Στρατοδικείο του Λάμπρου ξεκινά με την κατάθεση των μελών του ΕΑΚ, Ασβεστά και Τουβάκη, που τον παρουσιάζουν ως υπαρχηγό της οργάνωσης. Η Ελένη, απελπισμένη, βασίζει τις ελπίδες της στον Ζάχο που τη διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει να το ψάχνει. Δεν μπορεί, όμως, να κρυφτεί απ’ τη Μάρω που καταλαβαίνει πως ο γιος της έχει ακόμα συναισθήματα για την Ελένη.

Ο Ακύλας δίνει την αρχηγία των Αβάντων στον Μελέτη, ενώ υποψιάζεται πως ο Δούκας είναι ο εραστής της γυναίκας του. Θα βρεθεί, όμως, μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη! Ο Τόλλιας πηγαίνει στον Νομάρχη για να κάνει τα παράπονά του για τα έργα του Ακύλα και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Καλογερά. Ο Θέμης βρίσκεται ανάμεσα στον Δούκα και τη Μυρσίνη που παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι.

Ο Δούκας συνεχίζει τη σχέση του με την Αντιγόνη, ενώ είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω την περιουσία του, η Μυρσίνη, όμως, δεν σκοπεύει να παραδώσει τα όπλα. Ο Μόρτζος ζητά απ’ τον Νικηφόρο να επιστρέψει στη Νομαρχία καθώς τον βλέπει σαν μελλοντικό γαμπρό του.

Το πρώι της Τρίτης ο Χρήστος Πλαϊνης, ο "Κοινοτάρχης του Διαφανίου", βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μίλησε μεταξύ άλλων για την σειρά εποχής του ΑΝΤ1, την συμμετοχή του σε πολλές τηλεοπτικές σειρές του παρελθόντος με μεγάλη τηλεθέαση και κυρίως για την οικογένεια του.

Κυρίως ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην οικογένεια του, τον χωρισμό από την μητέρα του πρώτου παιδιού του και την τρυφερή σχέση που ανέπτυξε το παιδί με την μετέπειτα σύντροφο και νυν σύζυγο του και μητέρα του δεύτερου παδιού του, καθώς και την επιλογή του να μην συμμετέχει σε θεατρικές παραστάσεις τα τελευταία χρόνια, για να αφιερώνεται στην οικογένεια του, κάτι που, όπως είπε, είχε ευεργετικά αποτελέσματα τόσο σε εκείνον όσο και στα υπολοιπα μέλη της οικογένειας.





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Μπισμπίκης προς δημοσιογράφους: θέλω να εξαφανιστείτε… (βίντεο)

Νέο Ηράκλειο: Νεκρά αδέρφια βρέθηκαν μέσα σε σπίτι

“Το Πρωινό” - Παππούς Mad Clip: η Αρετή τον πρόδωσε και “τρώει” τα λεφτά του (βίντεο)

Gallery