Κοινωνία

Αρχιμανδρίτης Παύλος Ντανάς: “Τα εμβόλια είναι λουσμένα στο αίμα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα πρόκληση με διχασμό του ποιμνίου και αντιεπιστημονικές προτροπές σε πιστούς, σε μια περιοχή που αγωνιά για την ζωή του Μητροπολίτη της, λόγω κορονοϊού.

Την ώρα που ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς δίνει τη μάχη του με τον κορoνοϊό, διασωληνωμένος στον “Ευαγγελισμό”, μεγάλη κουβέντα έχει ξεκινήσει στην Αιτωλοακαρνανία για τη στάση της τοπικής εκκλησίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ενώ είναι ωστόσο σε όλους γνωστό πως πλήθος ιερέων από άμβωνος εξαπέλυαν μύδρους κατά των εμβολίων και των μασκών, εντούτοις υπάρχουν ακόμη αρκετοί που επιμένουν να υποστηρίζουν πως η εκκλησία δεν εξέφρασε τέτοιες θέσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ντανάς, Ιεροκήρυκας της Μητρόπολης, που απηύθυνε πύρινα κηρύγματα στις εκκλησίες της περιοχής που έκαναν ακόμη και μεγάλο μέρος των πιστών να αποχωρούν οργισμένοι.

Επιστολές μάλιστα έστελνε και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, διαμαρτυρόμενος από την παγκοσμιοποίηση μέχρι και την εξωτερική πολιτική και τη συμφωνία των Πρεσπών.

Ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ντανάς λοιπόν προέβη σε νέα οργισμένη παρέμβαση με επιστολή στον Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο διαμαρτυρόμενος για τα πράγματι απαράδεκτα λόγια που είπε αυτός για τον Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά.

Δεν παραλείπει ωστόσο ο Ιεροκήρυκας να επαναλάβει τις γνωστές θέσεις για το εμβόλιο. «’Ολα τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είναι λουσμένα στα αίματα αθώων εμβρύων», λέει.

Δεν χάνει την ευκαιρία να τονίσει πως « δεν φοβόμαστε έναν κορονοϊό» και πως «ετοιμάζεται η Παγκόσμια Δικτατορία του Αντιχρίστου.

Η επιστολή προς τον Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο όπως δημοσίευτηκε

Αγρίνιο 5-12-2021

Προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο και πατέρα Ιωάννη Βάθη

Αυτές τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας δοκιμάζεται από την ασθένεια του πνευματικού μας πατέρα και Αγίου Επισκόπου καθώς επίσης και όλοι εκείνοι που αγαπούν και σέβονται τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας στον Ορθόδοξο κόσμο. Δε θα πω τίποτα εγώ. Ένας γονιός μου έγραψε τα εξής: «Σήμερα όλοι προσευχόμαστε για εκείνον που εναποθέσαμε στο πετραχήλι του την πνευματική μας ζωή…. για τον πνευματικό μας Πατέρα και Γέροντα που για όλους μας είναι η καταφυγή και η παρηγορία. Προσευχή για τον ταπεινό Ιεράρχη που ακόμα στις καρδιές μας έχει παραμείνει ο Σεβάσμιος παπά- Κοσμάς. Αλλά σήμερα είναι ημέρα προσευχής. Να μας λυπηθεί ο Πανάγαθος Θεός, να τον κρατήσει ακόμα ανάμεσα μας. Είθε να μας ευλογεί με την παρουσία του και να μας καθοδηγεί με την αγιότητά του».

Η θλίψη μας όμως, έγινε πιο ανυπόφορη εξαιτίας σας Σεβασμιώτατε, που τον υποτιμήσατε και φθάσατε στο σημείο να τον χαρακτηρίσετε «μικρόνοα», που σύμφωνα με τον γλωσσολόγο κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη, μικρόνους είναι αυτός που χαρακτηρίζεται από περιορισμένη διανοητική ικανότητα. Ας γνωρίζετε όμως, ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας έχει δυο πτυχία, το Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατηγορείτε ως «μικρόνοα» έναν Ιεράρχη που έχει Ορθόδοξο φρόνημα, Εκκλησιαστική Παιδεία, ζηλωτή των Πατρικών παραδόσεων, θερμουργό Ιεροκήρυκα, Πνευματικό Πατέρα σαράντα και πλέον κληρικών, που αντιτίθεται στον Οικουμενισμό και στην Νέα Εποχή. Εδώ για τον Μητροπολίτη μας ισχύουν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «?με?ς μωρο? δι? Χριστόν» (Α΄ Κορ. 4,10).

Κατηγορείτε έναν Επίσκοπο «ανεπίληπτον… νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, μη πάροινον, μη πλήκτην, μη αισχροκερδή, αλλ' επιεική, άμαχον, αφιλάργυρον…» (Α΄ Τιμ. 3, 2-3). Αλήθεια, δεν μπορούμε να διανοηθούμε πως φθάσατε εσείς ως Επίσκοπος να εκφράζεστε με τόσο σκληρά λόγια, γι’ αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί «Κρέμασμα θέλουν εμ, τι; Η Εκκλησία έχει κανόνες. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος». Και σεις πάτερ Ιωάννη υβρίζετε όσους δεν εμβολιάστηκαν και τους ονομάζετε «ψευτοομολογητές» και «ανηθίκους».

Ιλιγγιά ο νους μας, όταν συνειδητοποιούμε ότι τέτοια λόγια ενός Επισκόπου και ενός κληρικού κρύβουν εμπάθεια, κακότητα, σκληροκαρδία, άρνηση της αγάπης του Θεού και του πλησίον, ακύρωση του Ευαγγελίου. Μιμείστε τους παπικούς του Μεσαίωνα, που με την Ιερά Εξέταση έριχναν στην πυρά όσους δεν συμφωνούσαν μαζί τους, καθώς επίσης μιμείστε και τους τζιχαντιστές και όλους εκείνους που εμφορούνται από φανατισμό και μισαλλοδοξία.

Με την χάρη του Θεού δεν θα εμβολιαστούμε, Σεβασμιώτατε και πάτερ Ιωάννη. Για ποιους λόγους;

Γιατί όλα τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είναι λουσμένα στα αίματα αθώων εμβρύων,

Γιατί καταστρατηγείται το θεόσδοτο δώρο της ελευθερίας,

Γιατί η Ελλάδα είναι χώρα Δημοκρατική. Είπε κάποιος σοφός: «Ελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους και σκλαβωθήκαμε από τον κορονοϊό μετά από 200 χρόνια»

Γιατί δεν μπορούμε να δεχθούμε τα «αργυρώνητα» κοπροκάναλα,τα οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ πολεμούν τους μη εμβολιασμένους, διαφημίζουν τα εμβόλια και αναλίσκονται σε μια πεθαμενολογία, πολύ δε περισσότερο όταν η πολεμική αυτή στρέφεται εναντίον την Εκκλησίας και των Αγίων Μυστηρίων.

Γιατί ζούμε την απολυταρχία, την υγειονομική δικτατορία και την θεοποίηση της επιστήμης και της υγείας. Στην από 28/11/2021 εμπεριστατωμένη μελέτη του πατρός Στυλιανού Καρπαθίου (Ιατρός – Ψυχίατρος και Διδάκτωρ Βιοηθικής Πανεπιστημίου Αθηνών), αναφέρεται ότι: Η Επιστήμη δεν είναι αυτόνομη. Είναι φυσική συνέπεια του κατ’εικόνα, δώρημα του Θεού στον άνθρωπον για την ανάψυξή του, λόγω των συνεπειών, που προέκυψαν από την παράχρηση του αυτεξουσίου του στον Παράδεισον. Ο Κύριος ‘’έδωκεν ανθρώποις επιστήμην ενδοξάζεσθαι εν τοις θαυμασίοις αυτού, και ιατρόν έκτισε και μυρεψόν και φάρμακα εκ γης (Σοφία Σειράχ, 38, 1-9)’’. Η αυτόνομη επιστήμη καταντά σε ‘’αυτονομία πλάνης (Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος 39, 7, P.G. 36,341C)’’, δηλαδή ειδωλολατρεία κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο.

Γιατί δεν απαρνούμαστε τον Παντοδύναμο Θεό και δεν φοβόμαστε έναν κορονοϊό,

Γιατί με αυτόν τον τρόπο ετοιμάζεται η Παγκόσμια Δικτατορία του Αντιχρίστου.

Εμείς θα ακολουθήσουμε την προτροπή του Εθνομάρτυρος Αγίου Κοσμά του Αιτωλού:

«Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω. Καν ο ουρανός να κατεβεί κάτω, καν η γη να ανέβει επάνω, καν όλος ο κόσμος να χαλάσει, σήμερον, αύριον, να νη σας μέλλει τι έχει να κάνει ο Θεός. Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν. Τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν. Μη σας μέλλει. Δώσατέ τα. Δεν είναι δικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μην τα χάσετε.»

Σας παρακαλώ ικετευτικώς:

1ον. Να ζητήσετε δημοσίως συγνώμη από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, για να σας ελεήσει ο Θεός. Τους ασθενείς δεν τους μαστιγώνουμε αλλά τους σεβόμαστε, τους τιμούμε και προσευχόμαστε για αυτούς διότι η ασθένεια είναι μεγάλη δοκιμασία.

2ον. Να σταματήσετε να κατακρίνετε τους ανεμβολίαστους και να μην διχάζετε τον Ελληνικό Λαό. Ο Άγιος Πορφύριος είπε τα εξής αποκαλυπτικά σε έναν σεμνό άνθρωπο «μετά τον θάνατό μου θα έλθει εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα».

3ον. Να μελετήσετε σας παρακαλώ τον ?μνον τ?ς ?γάπης του Αποστόλου Παύλου καθώς επίσης και τις τρεις Καθολικές Επιστολές του Ευαγγελιστού Ιωάννου, για να αποκτήσετε «σπλάχνα ο?κτιρμο?» (Κολ. 3,12), για να βιώσουμε την ενότητα της Πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος.

Μετά Σεβασμού

Αρχιμανδρίτης Παύλος Ντανάς

Ιεροκήρυξ

Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας & Ακαρνανίας

πηγή: agrinionews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” – Καβάλη: Οι “Άγριες Μέλισσες”, ο εθισμός και το ρομαντικό ιδεώδες

Συλλέκτης επιστρέφει κλεμμένες αρχαιότητες για να γλιτώσει την δίωξη

Θεμιστοκλέους για εμβόλια σε παιδιά 5 - 11 ετών: ο παιδίατρος μπορεί να εμβολιάζει και τους συνοδούς