Σερβετάλης: ο Άγιος Νεκτάριος με προσκάλεσε να βρω τον Θεό (βίντεο)

Τι είπε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Ο Άνθρωπος του Θεού», στην Μονή Βατοπαιδίου, απευθυνόμενος στον Ηγούμενο Εφραίμ και τους άλλους μοναχούς.

Στην «προσωπική επαφή» του με τον Άγιο Νεκτάριο αναφέρθηκε ο Άρης Σερβετάλης, ο οποίος βρέθηκε στο Άγιο Όρος, για την γιορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

Ο καλλιτέχνης επισκέφθηκε την Μονή, λίγες ημέρες μετά τον σάλο που προκάλεσε η αποχώρηση του από την παράσταση «Ρινόκερος», στην οποία πρωταγωνιστούσε, καθώς δεν δεχόταν τον διαχωρισμό των θεατών σε εμβολιασμένους και μη.

Η εκπομπή «Το Πρωινό», παρουσίασε την Δευτέρα ένα απόσπασμα, στο οποίο, ο Άρης Σερβετάλης, ευρισκόμενος στην τράπεζα της Ιεράς Μονής, μετά από κάλεσμα του ηγουμένου Εφραίμ, είπε, μεταξά άλλων, πως «…με τις ευχές του γέροντα και τις δικές σας, υπήρξε μια οικειότητα με τον «αγιούλη» και ουσιαστικά μου φανέρωσε πόση αγάπη υπάρχει όταν έρχεται και σε επισκέπτεται, ανάλογα με τα δεδομένα σου. Ήταν μια αιφνίδια ευλογία που δεν την περίμενα και αισθάνομαι ότι από εδώ και πέρα ο Άγιος είναι φίλος, υπάρχει μια οικειότητα».

Την Τρίτη προβλήθηκε νέο απόσπασμα από όσα είπε ο ηθοποιός στην τράπεζα της Μονής, με πιο προσωπικές αναφορές για την «επαφή» του με τον Άγιο Νεκτάριο, λέγοντας πως «εγώ αισθάνθηκα ότι μέσα από την υποκριτική, μέσα από αυτό που έχω επιλέξει να κάνω μέχρι τώρα, ήρθε ξαφνικά να συμμετέχω στον βίο ενός Αγίου που δεν τον γνώριζα», αναφερόμενος στην ταινία «Ο Άνθρωπος του Θεού», όπου έχει τον ρόλο του Αγίου Νεκταρίου.

Όπως σημείωσε ο Άρης Σερβετάλης, «δεν είχα μελετήσει τον βίο του και μέσα από αυτήν την ταινία με προσκάλεσε σε αυτό το θυσιαστικό πνεύμα που διακατέχει τον Άγιο και μέσω της προσευχής, μου έδειξε έναν μυστικό δρόμο, όπως πριν και ο γέροντας, εσωτερικό, για να βρω κι εγώ, να αγωνιστώ να βρω την σύνδεση μου με τον Θεό. Εύχομαι τουλάχιστον οι βίοι των Αγίων να παρουσιάζονται έστω και μέσα είτε από κινηματογράφο είτε τηλεόραση, γιατί η εικόνα, καλώς ή κακώς, δεσπόζει στις κοινωνίες μας. Εύχομαι ο Άγιος Νεκτάριος που τόσο αγαπούσε την Υπεραγία Θεοτόκο να μας προστατεύει και να μας ευλογεί».





