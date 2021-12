Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Αφροδίτη και ο απατηλός Ερμης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

«Δεν έχω να σας πω πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Ενώ η Αφροδίτη προσπαθεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα και στα ερωτικά και στα οικονομικά μας, ο Ερμής που είναι η επικοινωνία μας τα χαλάει, μαζί και με τον Πλούτωνα που ίσως κάνουν κακή όψη μας», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στο «Πρωινό».

Η αστρολόγος της εκπομπής σημείωσε πως «ενώ η περίοδος αυτή είναι καλή, σήμερα πρέπει να προσέξουμε μην κάνουμε κάποιες λαθεμένες εκτιμήσεις, ενώ μπορεί να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τόσο στις επικοινωνίες μας, όσο και σε άλλα θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, ταξίδια και μετακινήσεις».

Όπως επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, «ακόμη και εμείς που ξέρουμε ότι η ημέρα είναι απατηλή, μπορεί τελικώς να κάνουμε κάτι λάθος»

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

