Ο Οικονόμου για τους ανεμβολίαστους αστυνομικούς που κάνουν έλεγχο σε κλειστό χώρο

Τι είπε για την στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην πανδημία, την επιδίωξη να μείνει η αγορά ανοιχτή τα Χριστούγεννα και την Εκκλησία.



Για την εξισορροπητική στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην πανδημία και την επιδίωξη να μείνει η αγορά ανοιχτή τα Χριστούγεννα, για την Εκκλησία, τα τεστ και την πρόοδο των εμβολιασμών, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega.

«Η κυβέρνησή μας είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη που πήρε τα πιο γενναία, δυσάρεστα και ριζοσπαστικά μέτρα. Να θυμίσω την υποχρεωτικότητα στους 60 και πάνω. Να θυμίσω ότι πρώτοι εμείς είπαμε ότι για να ισχύει το πιστοποιητικό νόσησης, γι' αυτούς που έχουν νοσήσει και είναι 60 και πάνω, πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν την τρίτη δόση. Να θυμίσω τις δυσάρεστες αποφάσεις του πρώτου διαστήματος. Να θυμίσω και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες, όπως το "πράσινο" πιστοποιητικό, στις οποίες πρωταγωνίστησε ο πρωθυπουργός», είπε ο κ. Οικονόμου.

Επεσήμανε πως επειδή ο κόσμος «γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει η οικονομία, η εκπαίδευση, η κοινωνία ανοιχτή, ανησυχεί βλέποντας τον κορονοϊό που επιμένει και την πίεση στο Σύστημα Υγείας». Και πρόσθεσε: «Έχουμε πάρει σε διάφορες φάσεις αποφάσεις σώφρονες. Ακολουθούμε μια στρατηγική εξισορροπητική με την οικονομία να είναι ανοιχτή και ταυτόχρονα να περιορίζουμε τη διασπορά του κορονοϊού, όσο μπορούμε, προφανώς με την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και να στηρίζουμε το Ε.Σ.Υ.. Πολύ πρόσφατα ο πρωθυπουργός πήρε τη γενναία απόφαση για την υποχρεωτική επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης στους συμπολίτες μας που είναι από 60 και πάνω».

Αναφέρθηκε στη μετάλλαξη Όμικρον, «που αναγκάζει όλες τις κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους. Είναι δυναμική η στρατηγική, όσο δυναμική είναι και η πανδημία. Είχαμε εξαντλήσει όλα τα εργαλεία πειθούς και διευκόλυνσης που είχαμε στα χέρια μας για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης. Είχαμε παρατηρήσει ότι αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, των 60 και πάνω, είχε τη μικρότερη ανταπόκριση. Από τη μέρα που ανακοινώθηκε η υποχρεωτικότητα μέχρι σήμερα, έχουμε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας της ηλικίας 60 και πάνω - έχουν ξεπεράσει τους 65.000- που έσπευσαν να κλείσουν ραντεβού για την πρώτη δόση και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή, πάνω από 10% των ανθρώπων που παρέμεναν απροστάτευτοι για 11 μήνες, έσπευσαν να κλείσουν το ραντεβού τους».

Το πρόστιμο δεν είναι αυτοσκοπός

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε στη συνέχεια πως επιδίωξη είναι «να μη χρειαστεί να επιβληθεί ούτε ένα πρόστιμο. Το πρόστιμο δεν είναι αυτοσκοπός. Σημασία έχει να ασκήσουμε μια παραπάνω πίεση σε εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι να αξιοποιήσουν αυτό το δώρο της επιστήμης, να εμβολιαστούν, να θωρακιστούν και οι ίδιοι απέναντι στη βαριά νόσηση και, ταυτόχρονα, να προστατεύσουν και το Σύστημα Υγείας που δέχεται πολύ μεγάλη πίεση.

Δεν έχει αξιολογηθεί ότι χρειάζεται τώρα -εδώ που είμαστε- μια επέκταση της υποχρεωτικότητας. Η υποχρεωτικότητα είναι το τελευταίο εργαλείο που έχει κανείς στα χέρια του να αυξάνει την εμβολιαστική κάλυψη.

Η Πολιτεία κάνει ό,τι είναι δυνατόν και για την πρώτη δόση και για την τρίτη δόση, που πλέον είναι εφικτή μετά από τους τρεις μήνες. Αυξάνουμε τη δυναμικότητα του συστήματος, συνεχίζουμε με τους ίδιους όρους.

Υπάρχει πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμού στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς ξεπερνά το 80-85%. Δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα σε αυτή την κατηγορία, διότι κρίθηκε ότι η ανταπόκριση στον εμβολιασμό ήταν τέτοια, που το μέτρο αυτό δεν έπρεπε να επιβληθεί. Ο αστυνομικός που κάνει τον έλεγχο είτε είναι εμβολιασμένος, είτε είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στην δουλειά του με τα τεστ που προϋποθέτει ο Νόμος».

Θέλουμε η αγορά να είναι ανοιχτή

«Με τα μέτρα προστασίας που έχουμε, θέλουμε η αγορά να είναι ανοιχτή. Τα Χριστούγεννα είναι μια πάρα πολύ σημαντική περίοδος και θρησκευτικά και οικονομικά και κοινωνικά για τους πολίτες. Δεν θέλουμε η χώρα να κλείσει. Δεν είναι το lockdown στο σχεδιασμό μας. Έχουμε ένα πλαίσιο προστατευτικών μέτρων. Έχουμε ισχυρές συστάσεις. Έχουμε νομοθετημένα βασικά μέτρα. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα και πλαίσιο, με τα οποία λειτουργούν τα κέντρα διασκέδασης με τους εμβολιασμένους, με το προσωπικό που πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για να είναι εκεί. Μένουμε στο πλαίσιο λειτουργίας, όπως έχει αποφασιστεί και ισχύει τώρα», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Εκκλησία, επισημαίνοντας: «Υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά στην Εκκλησία που είναι κατά των εμβολιασμών. Υπάρχει, όμως, ο αρχιεπίσκοπος, υπάρχει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία των Μητροπολιτών. Έχω ακούσει με τα αυτιά μου τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας, πάνω από δέκα-δεκαπέντε φορές -όσες φορές έχω την ευκαιρία να τον ακούσω- να επιχειρηματολογεί υπέρ του εμβολιασμού.

Υπάρχουν εστίες, δυστυχώς, οι οποίες παραπλανούν τον κόσμο, οι οποίες πάνε και κόντρα στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και του αρχιεπισκόπου. Από την άλλη πλευρά, όμως, οργανωμένα η Εκκλησία έχει σταθεί στο πλευρό της Πολιτείας, σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό. Υπάρχει και μία συνεργασία, η οποία, μέχρι στιγμής, έχει αποδώσει τα αποτελέσματά της, χωρίς περιττές εντάσεις, στις θρησκευτικές Λειτουργίες στους Ναούς, με βάση και το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει από την Πολιτεία, για την υποχρεωτική είσοδο με τεστ, αλλά και τις συστάσεις της Ιεράς Συνόδου.

Είναι η ώρα τώρα, εδώ που βρισκόμαστε, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι να κάνει το εμβόλιο, πόσο σημαντικό είναι να τηρεί τα μέτρα, ενόψει και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Να ρίξει μια ματιά σε αυτό που γίνεται στις εντατικές, σε αυτό που γίνεται στα νοσοκομεία. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που νοσούν βαριά είναι στους ανεμβολίαστους της ηλικιακής κατηγορίας των 60 και άνω».

Αναφερόμενος στα τεστ ο κ. Οικονόμου είπε πως ξεκίνησε η διαδικασία που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, προκειμένου να μπορεί να προμηθεύεται ο καθένας μας, είτε εμβολιασμένος, είτε ανεμβολίαστος, από ένα self test δωρεάν από τα φαρμακεία, για να ελέγξει την κατάστασή του, έτσι ώστε και ο ίδιος σε περίπτωση που νοσεί να πάρει τα αναγκαία μέτρα, αλλά και να μην μεταδώσει άθελά του και τον κορονοϊό στην κοινότητα. «Είναι καλό όλοι, εμβολιασμένοι και μη, να ελέγχουμε την κατάστασή μας. Έχουμε στη χώρα το πιο ισχυρό και εκτεταμένο σύστημα διαγνωστικών ελέγχων απ' όλη την Ευρώπη. Στα σχολεία ένας μαθητής μπορεί να φτάσει να ελέγχεται μέχρι και επτά μέρες την εβδομάδα, σε περίπτωση που κάποιος κοντά του νοσήσει», συμπλήρωσε.

Δεν έχουμε εκτεταμένα επεισόδια - Το θεσμικό πλαίσιο παίζει το ρόλο του

Πέραν του κορονοϊού, όσον αφορά τις πορείες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «η αυστηροποίηση του πλαισίου, αλλά και η σωστή και οργανωμένη δουλειά από πλευράς της Ελληνικής Αστυνομίας, είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουμε εκτεταμένα επεισόδια. Στην Αθήνα ήταν περιορισμένα σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο γύρω από την πλατεία Εξαρχείων. Στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, είχαμε λίγο περισσότερα, αλλά δεν θυμίζουν σε τίποτα τις εικόνες που είχαμε πριν τα χρόνια της καραντίνας. Προφανώς και το θεσμικό πλαίσιο παίζει το ρόλο του. Πλέον όποιος φέρει μαζί του βόμβα μολότοφ και είναι σε κάποια πορεία, σε κάποια διαδήλωση, διαπράττει κακούργημα».

