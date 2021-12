Κοινωνία

“Vor V Zakone”: Συνελήφθη μέλος της γεωργιανής μαφίας

Ο 37χρονος διώκεται με εντάλματα σύλληψης και αποφάσεις για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.





Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 37χρονος αλλοδαπός, μέλος της διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης του ευρασιατικού οργανωμένου εγκλήματος με την επωνυμία “VOR V ZAKONE”.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του εκκρεμούσαν:

Καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών με ποινή κάθειρξης 10 έτη και 3 μήνες

Καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά με ποινή κάθειρξης 12 έτη

Διάταξη του Προέδρου Εφετών Αθηνών με την οποία διατάσσεται η σύλληψή του για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και ληστεία από κοινού και κατά συρροή

Ένταλμα σύλληψης Ανακριτικού Τμήματος Πειραιά για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και παράβαση της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο κατηγορούμενος, θα οδηγηθεί αρμοδίως, προς εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων, διάταξης και εντάλματος σύλληψης.

