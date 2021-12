Κοινωνία

Δολοφονία Ζακ Κωστόπουλου - Μάρτυρας: Είδα μανία και ασυγκράτητο μίσος

Η κατάθεση υπαλλήλου σεκιούριτι που είδε τη θανατηφόρα επίθεση που δέχθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος.



«Είδα μία μεγάλη μανία, μεγάλη μανία. Ένα ασυγκράτητο μίσος, μία οργή. Δεν έχω δει τέτοια συμπεριφορά, ούτε για εν δυνάμει κλέφτη» κατέθεσε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου υπάλληλος σεκιούριτι που είδε τη θανατηφόρα επίθεση που δέχθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018 στην οδό Γλάδστωνος.

Ο 40χρονος μάρτυρας, που η κατάθεσή του άνοιξε τη σημερινή 4η ημέρα της δίκης για την υπόθεση, περιέγραψε στο δικαστήριο όσα είδε, επιστρέφοντας από δημόσια υπηρεσία σε κοντινό σημείο, να συμβαίνουν έξω από το κοσμηματοπωλείο, όπου ήδη είχε συγκεντρωθεί κόσμος που κοιτούσε τον εγκλωβισμένο εντός του καταστήματος ακτιβιστή.

Στην κατάθεσή του ο μάρτυρας τόνισε πως δεν είδε το θύμα να κρατά μαχαίρι όσο βρισκόταν μέσα στο κατάστημα ενός εκ των κατηγορουμένων και πως, αφού κατάφερε να απεγκλωβιστεί χτυπημένος, σε αδυναμία και φανερά σε πανικό, «πήρε ένα γυαλάκι και το έτεινε αφηρημένα στον διασώστη ο οποίος έκανε πίσω» επισημαίνοντας πως αμέσως μετά «το έριξε κάτω, δεν υπήρξε καμία απειλή».

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας ένιωσε έκπληξη όταν είδε όσα γίνονταν στον πεζόδρομο στο σημείο που βρισκόταν το κοσμηματοπωλείο: «Ήταν μέσα ένας νεαρός, ο οποίος από αυτά που είδα, ήταν κοντά στο ταμείο και είχε πιάσει την ταμειακή μηχανή. Όχι να την παραβιάσει, προφανώς ήταν βαριά. Πήρε τον πυροσβεστήρα αλλά ήταν μάλλον κι αυτός βαρύς γιατί δεν ήξερε να τον χρησιμοποιήσει» ανέφερε, ενώ σε άλλο σημείο της κατάθεσής του είπε: «Η συμπεριφορά του ήταν να απεγκλωβιστεί, σα να μετάνιωσε που μπήκε. Ήταν σε υπερένταση και ταραχή. Δεν ήθελε να κάνει κάτι κακό, Ήταν σε κοινή θέα, ακάλυπτος χωρίς μια μάσκα και προσπαθούσε να βγει, όχι να μείνει μέσα ενώ έξω τον περίμενε κόσμος. Αν ήταν κλέφτης δεν θα ήθελε να βγει έξω».

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι είχε συναντήσει ξανά τον Ζακ γιατί εργαζόταν και έμενε στο κέντρο και είχε τυπικές επαφές μαζί του. «Όταν τον είδα είπα: Ο Ζακ αποκλείεται. Δεν πίστεψα ούτε μια στιγμή ότι κάτι κακό ήθελε να κάνει. Σαν φύλακας, το απέκλεισα. Δεν ήταν της ιδεολογίας του να κλέψει, ούτε είχε ανάγκη να κλέψει απ'ότι έλεγε. Θεώρησα ότι κατά λάθος μπήκε. Η συμπεριφορά του ήταν για να απεγκλωβιστεί».

Αναφερόμενος στα χτυπήματα που δέχθηκε ο ακτιβιστής από τον κοσμηματοπώλη και τον συγκατηγορούμενο του μεσίτη ο μάρτυρας είπε με βεβαιότητα πως πολλά από αυτά πέτυχαν στο κεφάλι το θύμα, που τελικά «έρποντας βγήκε από τη βιτρίνα στην οποία οι κύριοι είχαν ήδη κάνει φθορές. Υπήρχαν πολλά από τα παρά πολλά χτυπήματα που τον πέτυχαν στο κεφάλι». Ανέφερε επίσης πως έφθασε στο σημείο πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ και ότι ο Ζακ «αντέδρασε και σηκώθηκε να φύγει. Ενστικτωδώς δεν κατάλαβε ότι έπεσε πάνω σε άλλους. Δεν μπορούσα να βλέπω άλλο, ήταν παραδομένος».

Σε ερώτηση της πλευρά του θύματος αν θα μπορούσε να φανεί απειλητικός ο 33χρονος, ο μάρτυρας είπε: «Βγήκε πολύ άγαρμπα και βιαστικά. Δεν σηκώθηκε ποτέ. Δεν βοήθησε τον εαυτό του να βγει. Δεν μπορούσε σωματικά να σηκωθεί. Η μοναδική παρορμητική του κίνηση ήταν που σηκώθηκε και έτρεξε στα τραπεζοκαθίσματα ασυναίσθητα. Ακόμα και στον διασώστη ξαπλωτός του το έτεινε (το γυαλί). Δεν ήταν όρθιος».

Αναφερόμενος στους τέσσερις κατηγορούμενος αστυνομικούς , ο μάρτυρας είπε πως δεν είχε παραμείνει στον χώρο όταν έφθασαν τονίζοντας, ωστόσο, πως θεωρεί ότι «είχαν λάθος εικόνα» για την κατάσταση που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Ως προς την κατάσταση του Ζακ Κωστόπουλου, κατέθεσε ότι ο 33χρονος δεν ήταν σε κατάσταση αμόκ. «Σε κατάσταση πανικού, φόβου, σύγχυσης ναι. Αμόκ όχι. Αν ήμουν στη θέση του, από φόβο έτσι θα αντιδρούσα».

Εισαγγελέας : Αυτά γιατί δεν τα αναφέρατε στον ανακριτή;

: Αυτά γιατί δεν τα αναφέρατε στον ανακριτή; Μάρτυρας: Ειδοποίησα τον επόπτη μου τότε και μου είπε «έκανες πάρα πολύ καλά και δεν έμπλεξες». Το επεδίωξα να καταθέσω γιατί το θεώρησα υποχρέωση μου. Ο ανακριτής μού είπε ότι στο δικαστήριο θα τα πω όλα, «εδώ ,μου είπε, δεν γράφουμε μυθιστόρημα».

Η υπεράσπιση των έξι κατηγορουμένων ανέφερε στο δικαστήριο πως υπάρχουν αντιφάσεις στη σημερινή κατάθεση του μάρτυρα με εκείνη που έδωσε στον Ανακριτή. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων είπαν πως ο 40χρονος είναι ανακόλουθος, καθώς περιέγραψε στο δικαστήριο στιγμιότυπα που έλαβαν χώρα πριν την παρουσία του στον χώρο και τόνισαν μεταξύ άλλων πως στην ανακριτική του κατάθεση ο 40χρονος αναφέρεται σε "γυαλί" ενώ σήμερα σε "γυαλάκι".

Ο ιατροδικαστής, παθολογοανατόμος, Χρήστος Ευτυχιάδης, που διενήργησε τις ιστολογικές εξετάσεις σε όργανα του Ζακ Κωστόπουλου, απέκλεισε -καταθέτοντας στο δικαστήριο- οποιαδήποτε εκδοχή να προϋπήρχε ζήτημα καρδιακό ή άλλο που να εισέφερε στον θάνατο του 33χρονου ακτιβιστή.

Σύμφωνα με τον κ. Ευτυχιάδη η καρδιά του 33χρονου ήταν κανονικότατη, χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ όσον αφορά το "λιπώδες ήπαρ" τόνισε πως δεν έχει σχέση με τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου καθώς όπως τόνισε «ο θάνατος που σχετίζεται με το ήπαρ δεν είναι άμεσος, είναι μια αργή εξέλιξη, δεν αποδίδονται αιφνίδιοι θάνατοι σε αυτό». Ο μάρτυρας περιέγραψε μεν έναν "επιβαρυμένο οργανισμό" αλλά εξήγησε πως αυτό δεν έχει σχέση με τον θάνατο.

