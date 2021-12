Πολιτική

Μητσοτάκης κατά Τουρκίας στην Σύνοδο με Κύπρο - Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε για τις τουρκικές προκλήσεις, τον αγωγό EastMed, την κλιματική αλλαγή και την πλούσια ατζέντα της Τριμερούς Συνόδου.

«Οι σχέσεις μας με το Ισραήλ είναι εξαιρετικές όσο ποτέ», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τους ηγέτες της Κύπρου και του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στρατηγική συμμαχία των χωρών ενώ μιλώντας για την πανδημία είπε με έμφαση ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί και με την ενισχυτική δόση.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι θα έχουν τη ευκαιρία να συζητήσουν για το θέμα της κλιματικής αλλαγής υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για την Ελλάδα. Επ' αυτού ευχαρίστησε τους ηγέτες του Ισραήλ και της Κύπρου για τη βοήθεια που παρείχαν στη χώρα μας για την κατάσβεση των πυρκαγιών το καλοκαίρι.

Δήλωσε επίσης ότι θα συζητήσουν για τα θέματα της ενέργειας ενώ έκανε αναφορά στη σημασία του EastMed.

Σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της Τουρκία, υπενθύμισε ότι δυστυχώς προέβη σε προκλητικές ενέργειες στην θαλάσσια οικονομική ζώνη της Κύπρου ενώ για το Κυπριακό επανέλαβε ότι μόνη βιώσιμη λύση είναι αυτή που θα σέβεται όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και θα προβλέπει κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων καθώς και απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων από το νησί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα καθώς και στις προοπτικές για την περίοδο μετά την πανδημία ενώ τόνισε πως προσδοκούμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις στη χώρα μας από το Ισραήλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος - δολοφονία με παγοκόφτη: φυλάκιση με αναστολή για την δράστιδα

Γαλάτσι: Ποιος ήταν ο πυγμάχος που εκτέλεσαν

Θεμιστοκλέους για εμβόλια σε παιδιά 5 - 11 ετών: ο παιδίατρος μπορεί να εμβολιάζει και τους συνοδούς