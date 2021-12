Οικονομία

Κικίλιας - Τουρισμός: διπλάσια έσοδα φέτος, αισιοδοξία για το 2022

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε ως "καταλύτη" για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την "βαρια΄βιομηχανία" της.

Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε δήλωση του, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σχετικά με την συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, υποστήριξε ότι "η βαριά βιομηχανία" της χώρας είχε μεγάλο μερίδιο στην εντυπωσιακή άνοδο του ΑΕΠ και την ανάταξη των δημοσιονομικών της χώρας.

Η δήλωση του Βασίλη Κικίλια

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το Α.Ε.Π. της χώρας για το γ΄τρίμηνο του 2021 παρουσίασε αύξηση 13,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Καταλύτης για αυτήν την επιτάχυνση της ελληνικής οικονομίας είναι ο Τουρισμός.

Η χρονιά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και τα έσοδα από τον Τουρισμό έχουν ξεπεράσει τα 10 δις ευρώ, δηλαδή 5 δις περισσότερα από τις αρχικές μας προσδοκίες.

Το μήνυμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης που εξέπεμψε η χώρα μας, μέσα από την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, η στήριξη του τουριστικού κλάδου από την ελληνική Κυβέρνηση και η άψογη συνεργασία όλων των φορέων τουρισμού απέδωσαν και συνεχίζουν να αποδίδουν.

Οι συμφωνίες που ήδη κλείνουμε, αλλά και η ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού στη χώρα μας που ενισχύουν το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν μας, μας κάνουν αισιόδοξους για το 2022.

Με σκληρή δουλειά και με μια εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, παρά τις αντιξοότητες, θα δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, με περισσότερα έσοδα, νέες θέσεις εργασίας και ευημερία στη μέση ελληνική οικογένεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Πιστοποιητικό εμβολιασμού - Πλεύρης: Συζήτηση στην ΕΕ για την ισχύ τους

Νέο Ηράκλειο: Νεκρά αδέρφια βρέθηκαν μέσα σε σπίτι

“Το Πρωινό” - Μπισμπίκης προς δημοσιογράφους: θέλω να εξαφανιστείτε… (βίντεο)