Πολιτική

Τσίπρας: Τραγική η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση κατά την συνάντηση με το συνδικάτο εργαζομένων στον ΟΑΣΑ και των θυγατρικών εταιρειών. Η απάντηση Οικονόμου.



Το κώδωνα του κινδύνου για την "τραγική" κατάσταση συγχρωτισμούπου επικρατεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς έκρουσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε με το συνδικάτο εργαζομένων στον ΟΑΣΑ και των θυγατρικών εταιρειών.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενώ η η βασική αρχή των μέτρων κατά του κορονοϊού είναι η αρχή του μη συγχρωτισμού, στα ΜΜΜ και ιδιαίτερα στα λεωφορεία η κατάσταση είναι "τραγική" τα δύο τελευταία χρόνια.

«Είναι αδιανόητο εδώ και δύο χρόνια να μην έχουν γίνει κινήσεις να αυξηθεί ο στόλος και να περιοριστεί ο συγχρωτισμός» είπε χαρακτηριστικά ο Αλ.Τσίπρας, όχι μόνο για να προστατευτούν οι πολίτες αλλά και οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Στην συνέχεια κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση της ΝΔ που ακύρωσε τον εν εξελίξει διαγωνισμό για την προμήθεια 750 λεωφορείων αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας το 2019. Όπως ανέφερε «έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η κυβέρνηση, γιατί θέλει να θέτει η ίδια και οι υπουργοί της τους όρους κάθε διαγωνισμού- και ο νοών νοήτω».

«Το αποτέλεσμα είναι να βρισκόμαστε εδώ και δύο χρόνια με έναν διαγωνισμό που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί και δεν ολοκληρώνεται. Αν είχαν αφήσει τον διαγωνισμό της προηγούμενης κυβέρνησης, σήμερα θα είχαμε τα μισά από τα 750 λεωφορεία και στο επόμενο διάστημα θα παραλαμβάναμε και τα υπόλοιπα μισά"» επισήμανε και άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης που προχωρά σε επιλογές του ποδαριού όπως leasing οχημάτων χωρίς παράθυρα εν μέσω πανδημίας.

«Θέλω να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και σημείωσε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.

«Μην ακούμε ανοησίες, η πανδημία δεν είναι πανδημία ανεμβολίαστων, μας αφορά όλους. Είναι δυστυχώς δεκάδες εμβολιασμένοι αυτοί που νοσούν, και δεν θα τελειώσει εδώ. Και με ένα σύστημα υγείας που έχει καταρρεύσει. Όφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύνολο, τους εαυτούς μας, τους εργαζόμενους, τους πολίτες. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι πρέπει εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα στα ΜΜΜ, για νέα λεωφορεία, για να σταματήσει ο συγχρωτισμός των πολιτών που θέλουν να μετακινηθούν και δεν έχουν οικονομική δυνατότητα και στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον» κατέληξε ο Αλ.Τσίπρας.

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Η ασφάλεια και η ποιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης», επισημαίνει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που, μέσα στην πανδημία, μεγάλωσαν τον στόλο των ΜΜΜ. Παραλάβαμε 850 λεωφορεία στην κίνηση και σήμερα διαθέτουμε 1320, στοχεύοντας στα 1500 στο α' εξάμηνο του 2022. Έχουμε ήδη 3.800 δρομολόγια την ημέρα περισσότερα. Έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση ώστε να γίνει ο διαγωνισμός για την προμήθεια νέων λεωφορείων. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό αυξήσαμε τους συρμούς από 32 σε 38, μειώσαμε τις χρονοαποστάσεις και παραδώσαμε 3 νέους σταθμούς. Στο τραμ, επαναλειτουργήσαμε τη γραμμή μέχρι το Σύνταγμα, αποκαταστήσαμε τη λειτουργία μέχρι το Φάληρο, ξεκίνησε η λειτουργία του τραμ στο Πειραιά και παραλάβαμε 25 σύγχρονους συρμούς. Τέλος μειώσαμε στο 1,20 την τιμή του εισιτηρίου την οποία είχε αυξήσει ο ΣΥΡΙΖΑ» προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε:

«Η κυβέρνηση παράγει έργο απτό, με γνώμονα την καθημερινή ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών, ειδικά εν μέσω υγειονομικής κρίσης. Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει την απεγνωσμένη και ατελέσφορη προσπάθεια εύρεσης πεδίου που ο αντιπολιτευτικός του λόγος θα συναντηθεί με την αλήθεια, αλλά δεν το καταφέρνει».

