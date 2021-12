Οικονομία

“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: 6 λάθη που καθυστερούν τις εγκρίσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τις πιο συνηθισμένες παραλείψεις, που προκαλούν χρονοτριβή και εμπόδια στην έγκριση και την εκταμίευση της επιδότησης.

Έξι λάθη στις αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στην εκταμίευση των επιδοτήσεων προς τους ιδιοκτήτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που είχε οριστεί διαχειριστής στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» μόνο μία στις 100 αιτήσεις είναι πλήρης κατά την πρώτη αξιολόγηση, ενώ για το 40 % των αιτήσεων απαιτούνται τέσσερις ή ακόμη περισσότεροι κύκλοι αξιολογήσεων προκειμένου να επιτευχθεί η πληρότητα των φακέλων.

Τα στοιχεία για τα λάθη στις αιτήσεις αποκτούν ιδιαίτερη χρησιμότητα για τους ενδιαφερόμενους, ενόψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων στο νέο κύκλο του «Εξοικονομώ» από την προσεχή Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έγγραφη απάντηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας ύστερα από σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:

Το 1% των αιτήσεων είναι πλήρεις μετά την πρώτη αξιολόγηση.

Το 20% των αιτήσεων είναι πλήρεις μετά την δεύτερη αξιολόγηση.

Το 40% των αιτήσεων είναι πλήρεις μετά την τρίτη αξιολόγηση.

Το 39% των αιτήσεων είναι πλήρεις εφόσον αξιολογηθούν τουλάχιστον τέσσερις φορές ή και παραπάνω για να προχωρήσουν προς εκταμίευση.

Οι συχνότερες παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά την αξιολόγηση είναι οι εξής:

Στο 50% των αιτήσεων δεν γίνεται ταυτοποίηση του ακινήτου, κυρίως των τετραγωνικών μέτρων, βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (τετραγωνικά μέτρα, διεύθυνση, όροφος, ΤΚ) και της αναρτημένης οικοδομικής άδειας.

Στο 40% των αιτήσεων, το Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσης δεν είναι σωστά συμπληρωμένο και τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία των τιμολογίων και των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Στο 30% των αιτήσεων, τα στοιχεία που αναγράφονται στις Υπεύθυνες Δηλώσεις Αναδόχων/Προμηθευτών δεν συμπίπτουν με αυτά που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Στο 30% των αιτήσεων δεν αναγράφεται η απαιτούμενη ένδειξη (επί πιστώσει) του τρόπου πληρωμής των τιμολογίων των παρεμβάσεων καθώς και των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών Συμβούλου και Μελετητή, σύμφωνα με οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής.

Στο 20% των αιτήσεων, υπάρχει απόκλιση μεταξύ των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα με τα στοιχεία των ψηφιοποιημένων τιμολογίων που έχουν αναρτηθεί.

Στο 20% των αιτήσεων, οι Σύμβουλοι Έργου αιτούνται την πληρωμή μη επιλέξιμης μελέτης από το Πρόγραμμα.

«Είναι φανερό πως η συμμόρφωση με τα ζητούμενα εξαρχής, θα είχε καταλυτική επίδραση στην πορεία των αξιολογήσεων και κατ' επέκταση των εκταμιεύσεων των κινήτρων του Προγράμματος», αναφέρει η Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Σε σχέση με την πορεία υλοποίησης του προηγούμενου κύκλου, τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Έως σήμερα έχουν υποβληθεί 39.901 αιτήσεις ωφελούμενων, ενώ ο ενεργός αριθμός αιτήσεων είναι 37.966, συνολικού προϋπολογισμού 1.033.533.324,69 ευρώ και επιλέξιμου προϋπολογισμού 1.017.684.787,46 ευρώ.

Έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή του 94% των αιτήσεων, ήτοι 37.500 αιτήσεων ωφελούμενων, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 974.221.225,13 ευρώ και συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων 913.969.283,46 ευρώ.

Ωστόσο, παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός ολοκλήρωσης των έργων από τους ωφελούμενους, δεδομένου ότι μόνο το 6,5% των ωφελούμενων που έχουν υποβάλει αίτηση, έχουν ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις τους και η αίτησή τους βρίσκεται σε κατάσταση διενέργειας προς τελική εκταμίευση.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν 2.271 αιτήσεις σε κατάσταση αξιολόγησης, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 50.515.442,90 ευρώ, από τις οποίες το 65% έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον μία φορά.

πηγή: Euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - Συντάξεις: οι ημερομηνίες πληρωμής

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 180 σημεία

Κορονοϊός - Γερμανία: 1 νεκρός κάθε 3 λεπτά την Τρίτη