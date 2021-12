Life

ΑΝΤ1: πρωτιά στην τηλεθέαση την Δευτέρα

Κέντρισαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού τα προγράμματα του σταθμού, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις.

Ημέρα πρωτιάς ήταν η χθεσινή, Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, για τον ΑΝΤ1 καθώς το πρόγραμμά του προσέλκυσε το τηλεοπτικό κοινό.

Σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία, ο ΑΝΤ1 ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στο δυναμικό κοινό 18-54, όπου υπερίσχυσε του ανταγωνισμού με συνολικό μερίδιο ημέρας 16,5%, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 1,4 μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen:

Η ημέρα ξεκίνησε δυνατά με το «Καλημέρα Ελλάδα» του Γιώργου Παπαδάκη να καταγράφει πρωτιά στη ζώνη προβολής του, στο δυναμικό κοινό 18-54, με 18,6% και 3,2 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Τη σκυτάλη στο πρόγραμμα αλλά και στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης πήρε «ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ» με τη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα που σκόραραν 19,3%, στο δυναμικό κοινό 18-54, και προηγήθηκαν του ανταγωνισμού στη ζώνη προβολής τους με 4,4 μονάδες.

Απόλυτη ήταν η κυριαρχία του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, το οποίο με 26,9%, στο δυναμικό κοινό 18-54, ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του με 13,3 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Το «ROUK ZOUK» της Ζέτας Μακρυπούλια με 7,7 μονάδες διαφορά, προηγήθηκε του ανταγωνισμού σημειώνοντας πρωτιά στη ζώνη προβολής του με 23,4%, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» με τον Αντώνη Κανάκη και τους Γιάννη Σερβετά, Στάθη Παναγιωτόπουλο και Χρήστο Κιούση, ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής τους, με μέσο όρο 23,2%, στο δυναμικό κοινό 18-54, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 8,8 μονάδες.

Εντυπωσιακά ήταν και τα ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Το «The2night show» ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη προβολής του με 21,5%, στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 6,8 μονάδες.

