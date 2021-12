Κοινωνία

Κορονοϊός - Λαμία: θρήνος στην κηδεία της 14χρονης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στην 14χρονη που έσβησε μέσα σε λίγες ώρες, η οικογένεια της, συγγενείς, συμμαθητές και φίλοι.

Το τελευταίο αντίο σε κλίμα βαθιάς οδύνης και θλίψης είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές στην 14χρονη Κέλλυ στην Λαμία.

Η κηδεία τελέστηκε στις 11 το πρωί στον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα Λαμίας ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο χωριό Στίρφακα.

Όλη η Λαμία θρηνεί για τον θάνατο της 14χρονης από κορονοϊό, με τους γονείς της να σπαράζουν για τον χαμό της κόρης τους ενώ μέσα σε κλίμα οδύνης στην κηδεία, οι φίλοι και συμμαθητές του άτυχου κοριτσιού αγκαλιάζονταν και ξεσπούσαν σε κλάματα όταν είδαν το λευκό φέρετρο.

Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων, να ενισχυθεί οικονομικά το φιλόπτωχο ταμείο του Αγίου Αθανασίου, γι' αυτό και υπήρχε ειδικό κουτί στην είσοδο της εκκλησίας.

Το φέρετρο μετέφεραν άνθρωποι ντυμένοι με ειδικές προστατευτικές στολές.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ,ο θάνατος του κοριτσιού οφείλεται σε πνευμονικό οίδημα, ενώ αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Ωστόσο τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων είναι αυτά που θα δώσουν ξεκάθαρη απάντηση για τα αίτια του θανάτου της.

Για αυτό και η δικηγόρος που ορίστηκε από την οικογένεια για να παρευρίσκεται στις διαδικασίες της ιατροδικαστικής εξέτασης, έκανε έκκληση να σεβαστούν όλοι τον πόνο της οικογένειας, μέχρι να βγουν οι λεπτομέρειες στο φως της δημοσιότητας.

Πηγή εικόνων: fonografos.net - lamireport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Μπισμπίκης προς δημοσιογράφους: θέλω να εξαφανιστείτε… (βίντεο)

Νέο Ηράκλειο: Νεκρά αδέρφια βρέθηκαν μέσα σε σπίτι

“Το Πρωινό” - Παππούς Mad Clip: η Αρετή τον πρόδωσε και “τρώει” τα λεφτά του (βίντεο)