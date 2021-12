Τοπικά Νέα

ΑΝΑΚΕΜ - Θεσσαλονίκη: “Σκούπα” σε… βουνά από μπάζα (εικόνες)

Τα μπάζα σε περιοχές του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης Θεσσαλονίκης, που σχηματίζουν “βουνά” και αποτελούνται κυρίως από υλικά κατεδαφίσεων, καθάρισε το πρωί της Τρίτης η ΑΝΑΚΕΜ, που αποτελεί ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και εμβέλεια σε 13 περιφέρειες και 43 νομούς.

Ο καθαρισμός ξεκίνησε στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας, όπου εντοπίζονται κυρίως απόβλητα ανακαινίσεων και κατεδαφίσεων, ογκώδη, πλαστικές συσκευασίες αναμεμιγμένες με χώμα, ελαστικά κ.ο.κ. Η δεύτερη δράση καθαρισμού θα γίνει στην περιοχή Πόντου όπου, εκτός από τις εμφανείς αποθέσεις που αποτελούνται από απόβλητα κατασκευών, ανακαινίσεων και κατεδαφίσεων, παλέτες, μονωτικά ξύλα κ.ά., υπάρχουν και παλαιότερα απόβλητα τα οποία έχουν καλυφθεί με βλάστηση. Τα απόβλητα από τις δύο περιοχές θα μεταφερθούν σε κοντινές Μονάδες Ανακύκλωσης, το μεγαλύτερο μέρος τους πρόκειται να μετατραπεί σε δευτερογενές υλικό, κατάλληλο προς επανάχρηση και το υπόλειμμα της επεξεργασίας - ανακύκλωσης, θα οδηγηθεί σε ΧΥΤΑ.

«Καλούμε την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία να μας υποστηρίξουν, ώστε να θεσπιστούν κάποιες προδιαγραφές για να αξιοποιείται ένα ελάχιστο ποσοστό δευτερογενών, ανακυκλωμένων υλικών, στα δημόσια τεχνικά έργα» ανέφερε σε εκδήλωση, με αφορμή τον επικείμενο καθαρισμό, ο πρόεδρος της ΑΝΑΚΕΜ, Ηλίας Δημητριάδης.

Την προσπάθεια της ΑΝΑΚΕΜ εξήρε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης, σημειώνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες απαιτείται να στηριχθούν. «Χρειάζεται ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και απαιτούνται να στηριχθούν εργασίες συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας αυτών που όλοι έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε σκουπίδια» είπε ο κ.Καλαφάτης.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, τόνισε ότι το «50% των χρονο-ωρών και των δαπανών, ενίοτε δε και περισσότερο, του δήμου αφιερώνεται σε περιοχή της δημοτικής κοινότητας Μενεμένης όπου γίνεται από ασυνείδητους, παράνομη απόθεση αποβλήτων».

Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της ΑΝΑΚΕΜ, μετά το πέρας των εργασιών απομάκρυνσης των αποβλήτων, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις, όπου είναι εφικτό, προκειμένου να εμποδίζεται η προσέγγιση φορτηγών και η εκ νέου μετατροπή αυτών των περιοχών σε παράνομους μπαζότοπους.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογες συμβολικές δράσεις έχει υλοποιήσει η ΑΝΑΚΕΜ τους προηγούμενους μήνες στον ποταμό Χαβρία, στη Χαλκιδική, καθώς και στην περιοχή των Λαχανοκήπων, που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Θεσσαλονίκης.

