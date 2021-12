Αθλητικά

Στέφαν Γέλοβατς - Basket League: Η 10η αγωνιστική αφιερωμένη στη μνήμη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη μνήμη του αδικοχαμένου Στέφαν Γέλοβατς θα τιμήσουν ο ΕΣΑΚΕ.

Για να τιμήσει τη μνήμη του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Στέφαν Γέλοβατς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών, μετά από εγκεφαλικό που υπέστη, ο ΕΣΑΚΕ, αποφάσισε να αγωνιστούν όλοι οι αθλητές όλων των ομάδων της Basket League με το επίθετο του εκλιπόντος (Jelovac) στο πίσω μέρος της φανέλας τους. Επιπρόσθετα, σε όλες τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής, θα υπάρξει διακοπή στο 13ο λεπτό (ο Γέλοβατς φορούσε το νούμερο 13 στην ΑΕΚ) για να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Τέλος, στον κύκλο στο κέντρο του γηπέδου αντί του λογοτύπου του Μεγάλου Χορηγού του Πρωταθλήματος της Basket League θα τοποθετηθεί ειδικό γραφικό σχέδιο στην μνήμη του Σέρβου μπασκετμπολίστα.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ αναφέρεται:

«Ο χαμός του Στέφαν Γέλοβατς σκόρπισε θλίψη σε όλους τους συντελεστές της Stoiximan Basket League και τους φιλάθλους ανεξαρτήτως σωματειακών προτιμήσεων. Το χαμόγελο του Σέρβου μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ έσβησε στην πατρίδα του και το γεγονός συγκλόνισε τους Έλληνες φίλους του μπάσκετ. Είναι απίστευτο να «φεύγει» από την ζωή ένας τόσο νέος άνθρωπος, ενεργός αθλητής και ευχάριστη προσωπικότητα.

Ο ΕΣΑΚΕ προκειμένου ως οφείλει να τιμήσει την μνήμη του Γέλοβατς αποφάσισε στο πλαίσιο της προσεχούς, 10ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan Basket League:

- Να διακοπούν για να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή όλες οι αναμετρήσεις στο 13ο λεπτό (το νούμερο 13 ήταν ο αριθμός με τον οποίο αγωνιζόταν στην Ένωση ο Γέλοβατς).

- Να αγωνιστούν οι αθλητές όλων των ΚΑΕ με το όνομα του εκλιπόντος (Jelovac) στο πίσω μέρος της φανέλας τους.

- Στον κύκλο στο κέντρο του γηπέδου αντί του λογοτύπου του Μεγάλου Χορηγού του Πρωταθλήματος, της Stoiximan, να τοποθετηθεί ειδικό γραφικό σχέδιο στην μνήμη του Στέφαν Γέλοβατς»

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος: στηρίζω Ανδρουλάκη στον δεύτερο γύρο

Νεκρά αδέλφια στο Νέο Ηράκλειο: “Ανατροπή” για την τραγωδία

Λαμία - Τροχαίο: Ντελιβεράς παρασύρθηκε από μπετονιέρα (εικόνες)





.