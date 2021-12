Κοινωνία

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες στην παλαιά εθνική Λαμίας - Θεσσαλονίκης (εικόνες)

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα το απόγευμα στο ύψος του «Camping Interstation», στην παλαιά εθνική μετά τη Στυλίδα.

Το Mitsubishi Colt στο οποίο επέβαιναν τρεις νεαροί κινούνταν κανονικά στο ρεύμα προς Ράχες, όταν ξαφνικά ο ηλικιωμένος οδηγός του opel βγήκε από το βενζινάδικο και επιχείρησε αναστροφή.

Ο οδηγός του Colt προσπαθησε να τον αποφύγει αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα τα δυο αυτοκίνητα να συγκρουστούν.

Μάλιστα το αυτοκίνητο με τους τους τρεις νεαρούς ανατράπηκε μέσα στο δρόμο και ειναι ευτύχημα που δεν παρασύρθηκε από διερχόμενη νταλίκα.

Οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου μαρτυρούν και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τρεις νεαρούς και τον ηλικιωμένο οδηγό του Opel και τους μετέφεραν στο ΚΥ Στυλίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν πρέπει να έχει τραυματιστεί κάποιος σοβαρά, ωστόσο αυτό θα φανεί και στις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.

Στο σημείο εκτός από τους αστυνομικούς του ΑΤ Στυλίδας βρέθηκαν και πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Στυλίδας, που βοήθησαν να καθαριστεί το οδόστρωμα που έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο.

