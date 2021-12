Κόσμος

Φωτιά σε φυλακή στο Μπουρούντι: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες (εικόνες)

Τραγικός ο απολογισμός της φωτιάς σε φυλακή της Γκιτέγκα.

Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην κεντρική φυλακή της πρωτεύουσας του Μπουρούντι, την Γκιτέγκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 38 κρατούμενοι και να τραυματιστούν άλλοι 69, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της χώρας. Πρόσπερ Μπαζομπάνζα.

Από την φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς ορισμένες πτέρυγες της φυλακής όπου επικρατούσε υπερπληθυσμός: στα τέλη Νοεμβρίου στεγάζονταν εκεί 1.539 κρατούμενοι, ενώ οι θέσεις υπό κανονικές συνθήκες είναι μόνο 400, με βάση στοιχεία της σωφρονιστικής υπηρεσίας.

Ο αντιπρόεδρος, που επισκέφθηκε τη φυλακή μαζί με τέσσερις υπουργούς, είπε ότι 12 κρατούμενοι πέθαναν από ασφυξία και άλλοι 26 από εγκαύματα. Από τους 69 τραυματίες, οι 34 χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, την ώρα που οι κρατούμενοι κοιμούνταν. «Αρχίσαμε να φωνάζουμε ότι θα καούμε ζωντανοί όταν είδαμε τις φλόγες να υψώνονται, αλλά οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να ανοίξουν τις πόρτες της πτέρυγας μας λέγοντας ότι αυτές ήταν οι εντολές τους», είπε ένας κρατούμενος. «Δεν ξέρω πώς γλίτωσα εγώ, άλλοι απανθρακώθηκαν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πολλές πηγές, οι κρατούμενοι βρέθηκαν παγιδευμένοι επειδή οι φύλακες δεν είχαν τα κλειδιά για ορισμένες πτέρυγες. Τη νύχτα τα κλειδιά τα κρατά ένας υπεύθυνος που δεν βρισκόταν εκεί. Ορισμένοι κατάφεραν να βγουν σκαρφαλώνοντας στις ψευδοροφές.

«Κάποιοι βρήκαν έξω γυμνοί. Άλλοι δεν έχουν πλέον παρά μόνο τα ρούχα που φορούσαν εκείνη την ώρα», αφηγήθηκε ένας μάρτυρας, αναφέροντας ότι κρεβάτια, σκεπάσματα και ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στα κελιά κάηκαν ολοσχερώς.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την πτέρυγα των κρατουμένων του κοινού ποινικού δικαίου. Η φυλακή έχει άλλες τρεις πτέρυγες: μία για τις γυναίκες, μία για τους ανήλικους και μία, υψίστης ασφαλείας, για τους πολιτικούς κρατουμένους.

Το υπουργείο Εσωτερικών, Κοινοτικής Ανάπτυξης και Δημόσιας Ασφάλειας, ανέφερε μέσω του Twitter ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα. Ο αντιπρόεδρος Μπαζομπάνζα από την πλευρά του υποστήριξε ότι οι κρατούμενοι έκαναν «άναρχες καλωδιώσεις» για να έχουν «πρίζες για να φορτίζουν τηλέφωνα ή να τοποθετούν μια λυχνία για να έχουν φωτισμό και εξαιτίας αυτών προκλήθηκαν «τεράστιες ζημιές».

Μια αστυνομική πηγή είπε στο Γαλλικό πρακτορείο ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις καθυστέρησαν να φτάσουν στη φυλακή και ότι το πρώτο όχημα πήγε δύο ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

