Μπάιντεν - Πούτιν: Κρίσιμη συνομιλία των δύο ηγετών (βίντεο)

Η μεγάλη στρατιωτική κινητοποίηση στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας απειλεί να οδηγήσει σε πολεμική σύρραξη τη Μόσχα με το ΝΑΤΟ.

Η συνομιλία μεταξύ των Προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοδιάσκεψης, ολοκληρώθηκε περίπου στις 19.10 ώρα Ελλάδος, αφού κράτησε περισσότερο από δύο ώρες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο TASS.

Οι συνομιλίες άρχισαν στις 17.08 ώρα Ελλάδος, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να βρίσκεται στο Σότσι και τον Τζο Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον.

Κατά την έναρξη των συνομιλιών οι δύο ηγέτες αντήλλαξαν χαιρετισμούς, και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την ελπίδα για μια συνάντησή τους δια ζώσης.

Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα οι δύο ηγέτες θα συζητούσαν την κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, ζητήματα στρατηγικής σταθερότητας, τις διμερείς σχέσεις, καθώς και θέματα περιφερειακής ασφάλειας μεταξύ των οποίων και την κατάσταση στο Αφγανιστάν.

Η τηλεδιάσκεψη διοργανώθηκε με την χρήση προστατευμένης γραμμής βιντεοκλήσης, η οποία προορίζεται για την επικοινωνία των δύο ηγετών και η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά.

Συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα έχει το μεσημέρι της Τετάρτης στο Σότσι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εν όψει της συνάντησης, η απεσταλμένη του ΑΝΤ1, Σοφία Σαράφογλου, εξασφάλισε συνέντευξη με τον εκπρόσωπο του Ρώσου Προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

