Champions League: Η Λίβερπουλ “άλωσε” την έδρα της Μίλαν

Η Ρέαλ Μαδρίτης δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην Ίντερ. “Ξέσπασε” στην Μπεσίκτας η Ντόρτμουντ. Αναλυτικά όσα έγιναν στα ματς της Τρίτης.

Η τεράστια πρόκριση της Ατλέτικο Μαδρίτης στους “16” του Champions League, το “6x6” των Λίβερπουλ και Άγιαξ και η πρωτιά της Ρεάλ στο 4ο γκρουπ, “σημάδεψαν” το πρώτο μενού της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της Φάσης των Ομίλων της διοργανωσης.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, με τη βοήθεια και της Λίβερπουλ, θύμισε κάτι από την ομάδα που στα μεγάλα ματς των τελευταίων ετών έδειχνε το... μέταλλο της. Με τα γκολ των Αντουάν Γκριεζμάν, Κορέα και Ντε Πάουλ στο β΄ μέρος και σε συνδυασμό με το “διπλό” των “κόκκινων” στο Μιλάνο (2-1 τη Μίλαν) οι πρωταθλητές Ισπανίας θριάμβευσαν με 3-1 επί της Πόρτο και πήραν την 2η θέση του 2ου γκρουπ και το “εισιτήριο” για τους “16” του Champions League.

Στο ματς του “Ντραγκάο”, που ήταν επεισοδιακό μετά το γκολ της Ατλέτικο (αποβλήθηκε αρχικά ο Καράσκο κι εν συνεχεία ο Γουέντελ), η Πόρτο, η οποία ήθελε τη νίκη για να είναι σίγουρη, θα περιοριστεί στα πλέι οφ του Europa League, ενώ αποκλείστηκαν οι “ροσονέρι”.

Με το “6x6” που έκανε η Λίβερπουλ, στην ενδεκάδα της οποίας βρέθηκε σε όλο το ματς ο Κώστας Τσιμίκας, έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που καταφέρνει να φτάσει στο απόλυτο νικών στην Φάση των Ομίλων. Το γκολ του Οριγκί, με το οποίο έγινε το 2-1 ήταν το πρώτο του Βέλγου στράικερ στη διοργάνωση μετά τον τελικό του Champions League του 2019 εναντίον της Τότεναμ.

Με τον πλέον ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε την φάση των ομίλων του Champions League ο Άγιαξ, πετυχαίνοντας το απόλυτο νικών στα 6 ματς που έδωσε (σ.σ. θα έχει την ευκαιρία να το επαναλάβει το βράδυ της Τετάρτης 8/12 και η Μπάγερν, αρκεί να επικρατήσει στο Μόναχο της Μπαρτσελόνα).

Ο “Αίαντας” νίκησε και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Άμστερνταμ με 4-2, για τον 3ο όμιλο, σε ματς που δεν είχε κανένα ενδιαφέρον καθώς οι δύο ομάδες είχαν εξασφαλίσει την πρώτη και την δεύτερη θέση από την προηγούμενη αγωνιστική (οι Ολλανδοί προκρίθηκαν ως πρώτοι και οι Πορτογάλοι δεύτεροι). Με το γκολ που πέτυχε ο Αλέ έφτασε τα 10 στη διοργάνωση (εννέα έχει ο στράικερ της Μπάγερν, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι), έχει σκοράρει σε όλα τα ματς του γκρουπ έως τώρα, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ιστορία έγραψε στον αγώνα ο Γκονσάλο Εστέβες, ο οποίος έγινε ο νεαρότερος παίκτης της Σπόρτινγκ που αγωνίστηκε στο Champions League, σε ηλικία 17 ετών, 9 μηνών και 11 ημερών, ξεπερνώντας τον Σιμάο Σαμπρόσα που το 1997 αγωνίστηκε στο κορυφαίο τουρνουά ενώ ήταν 17 ετών, 11 μηνών και 22 ημερών.

Επίσης στον ίδιο όμιλο είχε ξεκαθαρίσει και η τρίτη θέση που οδηγεί στα πλέι οφ του Europa League, με την Ντόρτμουντ να διαλύει εντός έδρας με 5-0 την ουραγό Μπεσίκτας, η οποία σε 6 αγώνες σημείωσε αρνητικό ρεκόρ γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες.

Πρώτη και καλύτερη στον 4ο όμιλο η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επιβλήθηκε στο ντέρμπι του γκρουπ της Ίντερ με 2-0 στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”, αφήνοντας στην 2η θέση τους “νερατζούρι”.

Τρίτη στον όμιλο κατετάγη η Σερίφ Τιρασπόλ, κλείνοντας την φάση των ομίλων με το 1-1 απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Κίεβο. Αθανασιάδης και Κολοβός βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα των Μολδαβών, με τον δεύτερο να παραχωρεί την θέση του στον Νικόλοφ στο ξεκίνημα του β΄ μέρους.

Νωρίτερα, η Λειψία ήταν η κερδισμένη της τελευταίας αγωνιστικής του 1ου ομίλου του Champions League, καθώς μετά τη νίκη της επί της Μάντσεστερ Σίτι (2-1) και σε συνδυασμό με την ήττα της Μπριζ στο Παρίσι από την Παρί Σεν Ζερμέν (4-1), εξασφάλισε το “εισιτήριο” για τα play off του Europa League.

Με δύο νίκες στο φινάλε και μία ισοπαλία νωρίτερα, η γερμανική ομάδα κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση, μετά το κακό ξεκίνημα που είχε (τρεις σερί ήττες) και με 7 βαθμούς να τερματίσει στην 3η θέση που της δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι, σε αντίθεση με την Μπριζ που αποκλείστηκε. Οι “πολίτες” (που έμειναν με δέκα παίκτες στο 83' λόγω αποβολής του Γουόκερ) παρά την 2η ήττα τους στους ομίλους είχαν εξασφαλίσει την πρωτιά του γκρουπ από την περασμένη αγωνιστική (5η).

Στο ευρύ 4-1 της Παρί Σεν Ζερμέν (2η θέση στον όμιλο), ο Κιλιάν Μπαπέ με τα δύο γκολ που πέτυχε (είχε και μία ασίστ) έφτασε τα 31 σε 52 αγώνες του Champions League και σε ηλικία 22 ετών και 352 ημερών έγινε ο νεαρότερος παίκτης που φτάνει σε αυτό το νούμερο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ξεπερνώντας τον συμπαίκτη του στους “πρωτευουσιάνους”, Λιονέλ Μέσι.

Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου πέτυχε και αυτός δύο τέρματα κι έφτασε τα 5 στο Champions League, όλα μέσα στο “Παρκ ντε Πρενς” (είχε βρει δίχτυα δύο φορές με την Λειψία κι ένα με την Σίτι). Παράλληλα, κατέρριψε το ρεκόρ του Πελέ, φθάνοντας τα 758 γκολ στην καριέρα του σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Τρίτης:

1oς Όμιλος

Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι: 2-1

(24΄ Σομποσλάι, 71΄ Αντρέ Σίλβα - 77΄ Μαχρέζ)

Παρί Σεν Ζερμέν - Κλαμπ Μπριζ: 4-1

(2΄,7΄ Μπαπέ, 37΄,76΄πεν. Μέσι - 68΄ Ριτς)

2ος Όμιλος

Πόρτο - Ατλέτικο Μαδρίτης: 1-3

(90΄+5 πεν. Σέρτζιο Ολιβέιρα - 56΄ Γκριεζμάν, 90΄ Κορέα, 90΄+2 Ντε Πάουλ)

Μίλαν - Λίβερπουλ: 1-2

(29΄ Τομόρι - 36΄ Σαλάχ, 55΄ Οριγκί)

3ος Όμιλος

Άγιαξ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας: 4-2

(8΄πεν. Αλέ, 42΄ Άντονι, 59΄ Νέρες, 62΄ Μπέργκουϊς - 22΄ Σάντος, 78΄ Ταμπατά)

Ντόρτμουντ - Μπεσίκτας: 5-0

(29΄ Μάλεν, 45΄+2 πεν, 53΄ Ρόις, 68΄,81΄ Χάαλαντ)

4ος Όμιλος

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Σέριφ Τιρασπόλ: 1-1

(42΄ Φερνάντο - 90΄+3 Νικόλοφ)

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ: 2-0

(19΄ Κρόος, 79΄ Ασένσιο)

