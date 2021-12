Αθλητικά

Μέσι: Έσπασε το ρεκόρ του Πελέ

Έγραψε ιστορία ο Λιονέλ Μέσι. Ξεπέρασε τον Βραζιλιάνο θρύλο στα συνολικά γκολ καριέρας!

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας για 7η φορά στην καριέρα του, ο Λιονέλ Μέσι «έγραψε» ένα ακόμη φανταστικό ρεκόρ.

Στο αποψινό ματς της 6ης (τελευταίας) αγωνιστικής του 1ου ομίλου του Champions League, ο Αργεντινός σταρ πέτυχε δύο γκολ στο επιβλητικό 4-1 επί της Μπριζ και σύμφωνα με το RSSDSF (διεθνής ερασιτεχνικός οργανισμός αφιερωμένος στη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με το ποδόσφαιρο) και μ΄ αυτά έφτασε τα 758 στην καριέρα του σε όλες τις διοργανώσεις, ξεπερώντας τον μεγάλο Πελέ.

Σιγά-σιγά ο «ψύλλος» αρχίζει να προσαρμόζεται στη ζωή στο Παρίσι και όπως είπε και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο προπονητής του, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει στα γκολ και στις μεγάλες εμφανίσεις.

Σήμερα έκανε το πρώτο βήμα με ένα σπουδαίο ρεκόρ το οποίο κατείχε μέχρι πρότινος ο «μάγος» της «στρογγυλής θεάς». Έφτασε τα 758 τέρματα σε επίσημα ματς, αφήνοντας πίσω του τον Βραζιλιάνο θρύλο, που είχε 757.

Πριν από λίγο καιρό, ο 34χρονος Αργεντινός είχε επίσης ξεπεράσει τον Πελέ στην κατηγορία των περισσότερων γκολ σε διεθνείς αγώνες από κάθε παίκτη της Νότιας Αμερικής.

