Καταγγελία για άγριο bullying σε 8χρονο από συμμαθητές του (βίντεο)

Σύμφωνα με τον πατέρα του, ο οποίος κατέθεσε μηνύσεις, τρεις συμμαθητές του παιδιού το χτυπούσαν καθημερινά.

Απανωτά περιστατικά με θύμα ένα παιδί που το προπηλακίζουν οι συμμαθητές του από τα έξι του χρόνια, κατήγγειλε πατέρας μαθητή.

Μάλιστα κατέθεσε μηνύσεις κατά του διευθυντή του σχολείου και κατά δύο γονέων, καθώς και σε βάρος ενός στελέχους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Βορείου Τομέα Αθηνών γιατί - όπως αναφέρει - από το 2019 και για δύο ολόκληρα χρόνια, το παιδί του πέφτει θύμα bullying από τρεις συμμαθητές του.

Ο 45χρονος πατέρας υποστηρίζει πως τρία ήταν τα παιδιά που πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε βάρος του μικρού μαθητή. Όπως αναφέρει, «τον έριχναν κάτω και τον χτυπούσαν! Παρά τις εκκλήσεις μου στον διευθυντή και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η κατάσταση όχι μόνο παρέμενε η ίδια, αλλά χειροτέρευε.»

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1, το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση, μετά τις καταγγελίες.

Πολλοί γονείς δεν ήξεραν τα περιστατικά που καταγγέλλει ο 45χρονος πατέρας. Όμως, οι μαθητές φαίνεται πως γνώριζαν τη δράση συγκεκριμένων μαθητών.

Ο διευθυντής του σχολείου δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση στους δημοσιογράφους, ενώ σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε ότι συνέβη οποιοδήποτε περιστατικό βίας.

