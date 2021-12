Πολιτική

Μητσοτάκης - Πούτιν: “καυτά θέματα” στην ατζέντα της συνάντησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσκεψη στην Μόσχα πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός. Τι θα πει με τον Ρώσο Πρόεδρο για ανατολική Μεσόγειο, Τουρκία και Ουκρανία. Συνέντευξη Πεσκοφ στον ΑΝΤ1.

Eφ' όλης της ύλης τετ α τετ αναμένεται να έχουν σήμερα στο Σότσι της Ρωσίας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την εκλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τον Ιούλιο του 2019. Σε μία ιδιαιτέρως κρίσιμη συγκυρία τόσο από γεωπολιτικής, όσο και από ενεργειακής σκοπιάς, οι συζητήσεις των δύο ηγετών αναμένεται να καλύψουν όλο το φάσμα της Ελληνο - ρωσικής πολιτικής, εμπορικής, οικονομικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής συνεργασίας με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές να υπενθυμίζουν πως το 2021 είναι έτος Ιστορίας Ελλάδος - Ρωσίας. Επιπλέον θα θέσουν επί τάπητος ζητήματα των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων, και εν προκειμένω τα τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο, τις εξελίξεις στη Λιβύη, αλλά και την τροπή της πανδημίας παγκοσμίως.

Μάλιστα, ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να υιοθετήσουν Κοινό Πρόγραμμα Δράσεων για τα έτη 2022 - 24, το οποίο, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, θα προσδιορίσει τους βασικούς άξονες της διμερούς συνεργασίας για τα επόμενα χρόνια σε συνέχεια και της επιτυχημένης 13ης Συνεδρίασης της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδος - Ρωσίας.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να βρεθούν στο κυρίως μενού του τετ α τετ των δύο ανδρών. Τα ίδια πρόσωπα υπενθυμίζουν πως η Ρωσία, εκτός από μία χώρα, που συνδέεται με την Ελλάδα με ιστορικούς δεσμούς φιλίας, είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με βαρύνοντα ρόλο και η οποία έχει επανειλημμένα διαμηνύσει την προσήλωση της στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτό το νόημα είχε και η τοποθέτηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, όταν κατά την επίσκεψη του στην Αθήνα εν μέσω όξυνσης της τουρκικής επιθετικότητας τον Οκτώβριο του 2020 είχε υπογραμμίσει ότι τα προβλήματα πρέπει να λύνονται με διαπραγματεύσεις και διάλογο και με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στο Μέγαρο Μαξίμου παρατηρούν, εξάλλου, πως το Κρεμλίνο διατηρεί σταθερή θέση και στο Κυπριακό, όπου στηρίζει μία λύση βασισμένη σε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία χωρίς ξένα στρατεύματα και εγγυήσεις . Μάλιστα τον περασμένο Ιούνιο είχε ταχθεί κατά οποιασδήποτε αλλαγής καθεστώτος των Βαρωσιών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες «τυχόν μονομερείς ενέργειες, που έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες εγκριθείσες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και δημιουργούν δυσκολίες για την επανάληψη της διαπραγματευτικής διαδικασίας».

Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού τονίζουν πως το σημερινό τετ α τετ έπεται της συνάντησης, που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρώσο ομόλογο του, Μιχαήλ Μισούστιν στο Μέγαρο Μαξίμου στις 24 Ιανουαρίου. Τότε είχαν συζητηθεί θέματα ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, καθώς και της επανενεργοποίησης της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδος - Ρωσίας.

Προ ολίγων ημερών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο Υπουργός Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βιτάλι Σαβέλιεφ, οι οποίοι και συμπροεδρεύουν στη Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή συναντήθηκαν στη Μόσχα και υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας, που περιλαμβάνει σειρά συμφωνιών στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, των μεταφορών, του πολιτισμού, της φορολογικής συνεργασίας κ.α.

Υπενθυμίζεται πως λόγω της πανδημίας η προγραμματισμένη για τις 25 Μαρτίου του 2021 συνάντηση των δύο ηγετών στην Αθήνα στο πλαίσιο της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση είχε ακυρωθεί. Οι δύο άνδρες είχαν, εξάλλου, συναντηθεί το 2016 στην Αθήνα όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Συνέντευξη Πεσκόφ στον ΑΝΤ!

Η απεσταλμένη του ΑΝΤ1, Μαρία Σαράφογλου, εξασφάλισε για λογαριασμό της εκπομπής “Special Report” μία αποκλειστική συνέντευξη με τον εξ απορρήτων του Ρώσου Προέδρου και εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο κ. Πεσκόφ Αναφέρθηκε στις ελληνορωσικές σχέσεις και στις προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί με αφορμή την συνάντηση Μητσοτάκη-Πούτιν, στην προνομιακή συνεργασία Μόσχας-Άγκυρας, στην ενεργειακή κρίση που ταλανίζει όλη την Ευρώπη και έχει εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές του φυσικού αερίου και βέβαια στο φλέγον ζήτημα της Ουκρανίας, το οποίο μονοπωλεί εύλογα το παγκόσμιο ενδιαφέρον στην πολιτική σκηνή.

Ο κ. Πεσκόφ μίλησε επίσης στη Μαρία Σαραφογλου για το πυραυλικό σύστημα S-400, με το οποίο προμηθεύει η Ρωσία την Τουρκία και εκεί έδωσε μία πολύ σημαντική είδηση!

Αποσπάσματα της συνέντευξης θα προβληθούν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, ενώ ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί στην εκπομπή “Special Report” την Παρασκευή στις 12 το βράδυ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές βροχές, ισχυροί άνεμοι και κρύο την Τετάρτη

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 180 σημεία