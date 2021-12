Παράξενα

Πλαστά πιστοποιητικά: έδωσε 650 ευρώ και έκανε το εμβόλιο στο… μπουφάν!

Σοκ προκαλούν οι καταγγελίες για επίορκους υγειονομικούς, που δίχως να εμβολιάζουν ασθενείς, χορηγούν ψευδή πιστοποιητικά εμβολιασμού σε πολίτες.

Κάθε φαντασία ξεπερνούν οι καταγγελίες για μαϊμού εμβολιασμούς στην Πάτρα.

Οι καταγγέλλοντες τονίζουν πως όχι μόνο αρνητές του κορονοϊού εμφανίζονται ξαφνικά με πιστοποιητικό, αλλά και πως στο κόλπο είναι και γιατροί.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», άτομα πλήρωσαν 200 ευρώ ο καθένας για να τους χορηγήσουν ψευδές πιστοποιητικό σε Εμβολιαστικό Κέντρο της Πάτρας.

«Ο γιατρός είναι στο κόλπο. Πλήρωσα συνολικά 650 ευρώ για 4 άτομα. Στο τέταρτο, που ήταν η πεθερά μου, πλήρωσα μόνο 50 γιατί ήδη είχε κάνει την α’ δόση και γλίτωσε τη β’» έλεγε άνδρας επιχειρηματίας, ο οποίος στην σελίδα του στο διαδίκτυο φυσικά και αναφέρει ότι δεν κάνει το εμβόλιο και ότι… είναι «αρνητής», όμως διαθέτει πιστοποιητικό, πιθανόν με τον τρόπο που παραπάνω αναφέρθηκε.

«Μα δεν μπορούν να βάλουν μία κάμερα να δουν τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο Εμβολιαστικό Κέντρο; Δύο άτομα από το στενό μου περιβάλλον έκλεισαν ραντεβού και ο συγκεκριμένος γιατρός τους έκανε το εμβόλιο στο μπουφάν που φορούσαν! Και φυσικά στο σύστημα κατεγράφησαν ως εμβολιασμένοι» λέει στο pelop.gr, η καταγγέλλουσα, που είναι άτομο με έντονη κοινωνική δράση στη Πάτρα, πρώην εργαζόμενη σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Σερίπτωση της Καρδίτσας, διοικητική υπάλληλος του Κέντρου Υγείας Παλαμά φέρεται να περνούσε στο σύστημα εμβολιασμού ψευδώς ότι έκαναν εμβόλιο κατά του κορονοϊού άτομα που ποτέ δεν είχαν παρουσιαστεί στο Εμβολιαστικό Κέντρο. Εκμεταλλευόμενη την εμπιστοσύνη γιατρού, έμπαινε παράνομα και δήλωνε ως «εμβολιασμένους» ανθρώπους που στην πραγματικότητα δεν εμβολιάστηκαν ποτέ.

Όμως στην Πάτρα, πάντα σύμφωνα με την καταγγελία, «όλα τα κανονίζει ο γιατρός» και επομένως δεν λείπουν σφραγίδες ή οτιδήποτε άλλο, που θα μπορούσε να συντελέσει, ώστε να αποκαλυφθεί η κομπίνα!

