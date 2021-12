Κοινωνία

Νεκρά αδέρφια στο Νέο Ηράκλειο: Τα σημειώματα και τα αναπάντητα ερωτήματα

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικογενειακή τραγωδία. Ο χαμός της μητέρας τους και η ανεργία.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικογενειακή τραγωδία στο Νέο Ηράκλειο, όπου δύο αδέρφια βρέθηκαν νεκρά το ένα δίπλα στο άλλο.

Τα δύο αδέλφια έδωσαν τέλος στη ζωή τους, στο δώμα της πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Οι πυροβολισμοί από το κυνηγετικό όπλο ήχησαν στα υπόλοιπα διαμερίσματα και το τρίτο παιδί της οικογένειας έτρεξε να δει τί είχε συμβεί.

Οι πρώτοι αστυνομικοί, που έφθασαν στο σημείο αντίκρυσαν την 29χρονη και τον αδελφό της νεκρούς με τραύματα από όπλο, ενώ δίπλα τους πεσμένη μία καραμπίνα.

Στελέχη της Ασφάλειας κατά την αυτοψία του χώρου απέκλεισαν το ενδεχόμενο παρουσίας τρίτου ατόμου και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η κοπέλα πυροβόλησε τον 34χρονο αδελφό της και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι οι δυο τους είχαν συναποφασίσει τις πράξεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες δίπλα τους οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο σημειώματα, με τα οποία φαίνεται πως εξηγούν τους λόγους που τους οδήγησαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Μεταξύ άλλων ανέφεραν ότι οι αυτόχειρες το έκαναν με δική τους ευθύνη και κανείς άλλος δεν είναι υπεύθυνος για αυτή την πράξη.

Στην ίδια πολυκατοικία μένει το τρίτο παιδί της οικογένειας, αλλά και ο πατέρας. Η μητέρα τους έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες, χτυπημένη από τον καρκίνο.

Πέρα από την απώλεια της μητέρας, το μόνο πρόβλημα που φαινόταν ότι τους απασχολούσε ήταν η ανεργία.

Ο 34χρονος είχε λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν ήταν καθόλου ενεργός, η φωτογραφία στο προφίλ του είναι από το 2010, ενώ είχε μόλις 17 φίλους. Ωστόσο, στη γειτονιά όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια.

Περισσότερο φως στην οικογενειακή τραγωδία αναμένεται να δώσουν η νεκροψία - νεκροτομή, οι εργαστηριακές και γραφολογικές εξετάσεις.





