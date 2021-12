Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: παραμένει υψηλό το ιικό φορτίο στην Αττική (βίντεο)

Τι είπε ο Καθ. του ΕΚΠΑ για την διασπορά την περίοδο των Εορτών και την ανάγκη για τήρηση των μέτρων. Τι ζητά ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος από εμβολιασμένους και μη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος είπε πως «τα παιδιά είναι ο κλασσικός πληθυσμός που κάνει πολλά εμβόλια. Το εμβόλιο είναι πλέον δοκιμασμένο με εκατομμύρια δόσεις σε ενήλικες και έχουν γίνει οι κατάλληλες δοκιμές σε παιδιά, ώστε να μπορεί να χορηγηθεί στα παιδιά».

«Φαίνεται πως τα εμβόλια «πιάνουν» την μετάλλαξη Όμικρον, η οποία διασπείρεται πολύ πιο εύκολα, προκαλεί πολλά κρούσματα και αναλογικά πολλά περισσότερα βαριά περιστατικά, για αυτό εντείνεται η προσπάθεια για τον εμβολιασμό του πληθυσμού, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη», σημείωσε ο κ. Βατόπουλος.

Ακόμη, τόνισε πως «δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει κάποια μακροχρόνια παρενέργεια από την χορήγηση του εμβολίου για τον κορονοϊό» και έκανε έκκληση στους πολίτες να αξιοποιήσουν την διανομή, αυτήν την εβδομάδα, από τον ΕΟΔΥ ενός δωρεάν self test σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, ώστε να εντοπιστούν κρούσματα κορονοϊού.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Θωμαΐδης, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, επεσήμανε σε ότι αφορά την τρίτη δόση του εμβολίου πως «καλύπτει και το στέλεχος Δέλτα, κάτι που αναμένεται να ισχύσει και για την Όμικρον. Ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος, σε μια εβδομάδα αναπτύσσονται αντισώματα που μας προστατεύουν».

«Φαίνεται μια σταδιακή ύφεση στο ιιικό φορτίο στις περισσότερες περιοχές, όμως το ιικό φορτίο παραμένει υψηλό σε πολλές περιοχές, όπως στην Αττική που χθες είχαμε πάνω από 2000 κρούσματα σε σύνολο 7000 κρουσμάτων σε όλη την Ελλάδα», παρατήρησε ο κ. Θωμαΐδης.

Σε ότι αφορά την εορταστική περίοδο και τους φόβους για διασπορά του κορονοϊού, ο κ. Θωμαΐδης είπε «έχουμε αρκετά όπλα: το εμβόλιο, τα αυξημένα τεστ, τις μάσκες και τις αποστάσεις. Αν αυτά γίνονται, δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει κάποια μεγάλη αύξηση στα κρούσματα λόγω των δύο Κυριακών που θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά ή της περιόδου των Εορτών».