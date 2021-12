Life

“The 2Night Show” - Κατσαρός: Το “The Hahaha Channel” και το χόμπι που έγινε δουλειά

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης ο δημιουργός του «The Hahaha Channel», Γιάννης Κατσαρός.

Ο πετυχημένος ΥouΤuber συνάντησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλουμε αφορμή την ηρωίδα του, Τασούλα, που βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show» και χάρισε στους 105.000 εγγεγραμμένους χρήστες στιγμές απίστευτου γέλιου.

Ο Γιάννης Κατσαρός, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας κατάφερε να κάνει το χόμπι του δουλειά, και μάλιστα χωρίς να μετακινηθεί από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Αγρίνιο.

Περιέγραψε την πορεία του ιντερνετικού του καναλιού, εξήγησε πώς δημιουργήθηκαν οι χαρακτήρες των ηρώων του και δήλωσε πως σκοπός του είναι να κάνει τον κόσμο να γελάσει.

O Γιάννης Κατσαρός γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Έχει σπουδάσει λογιστική, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται δυναμικά με το κινούμενο σχέδιο.

