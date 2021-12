Κοινωνία

Σεισμός στην Πρέβεζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού και που εντοπίζεται το επίκεντρο.



Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,4 στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:49 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 290 χλμ. δυτικά/βορειοδυτικά των Αθηνών.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα δυτικά/βορειοδυτικά της πόλης της Πρέβεζας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Χιόνισε στο Καρυδοχώρι (εικόνες)

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: παραμένει υψηλό το ιικό φορτίο στην Αττική (βίντεο)

Νικηφόρος Κοντογιάννης: Ο ιερέας που έβαλε video-wall και φωτοκύτταρο στην εκκλησία