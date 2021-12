Κοινωνία

Δολοφονία στον Εύοσμο: Οι 17 μαχαιριές, η ομολογία και η ανατροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο εδώλιο μάνα και κόρη. Τι είπαν οι δύο κατηγορούμενες στην αρχή της δίκης για την δολοφονία του 49χρονου.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης δικάζονται σήμερα η 46χρονη και η 19χρονη κόρη της, που κατηγορούνται για την άγρια δολοφονία του 49χρονου εν διαστάσει συζύγου της πρώτης και πατέρα της δεύτερης.

Επιμένοντας στη συμπληρωματική της απολογία, κατά την οποία ανασκεύασε τους ισχυρισμούς της περί της εμπλοκής της στη δολοφονία του 49χρονου πατέρα της, η 19χρονη κόρη του θύματος υπέδειξε ως δράστιδα του φονικού τη μητέρα της, κατά την έναρξη της δίκης για την πολύκροτη υπόθεση, που αποκαλύφθηκε τον Ιούνιο του 2020, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

«Δεν τον σκότωσα εγώ, το έκανε εκείνη. Μου είπε να πω ότι με βίαζε» είπε η 19χρονη κατηγορούμενη, όταν κλήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης να τοποθετηθεί επί του κατηγορητηρίου.

Από την άλλη, η συγκατηγορούμενη μητέρα της, 46 ετών, κατά την τοποθέτησή της, αποδέχθηκε την εμπλοκή της στο έγκλημα ως απλή συνεργός, ισχυριζόμενη ότι η θυγατέρα της ήταν εκείνη που επέφερε τις αλλεπάλληλες θανατηφόρες μαχαιριές στον εν διαστάσει σύζυγό της. «Ξύπνησε ταραγμένη, μου είπε δεν αντέχω άλλο, ο πατέρας με βιάζει. Μου είπε "εάν είσαι μάνα, είσαι μαζί μου". Πριν καταλάβω τι έγινε και σε κατάσταση σοκ, έφυγε από το κρεβάτι όπου κοιμόμασταν μαζί και πήγε στο δωμάτιο όπου κοιμόταν ο θανών. Την ακολούθησα από πίσω. Έπιασα τα χέρια του, αυτή ήταν η συμμετοχή μου» σημείωσε η σαρανταεξάχρονη.

Η αποδεικτική διαδικασία ξεκίνησε με την εξέταση των μαρτύρων και πρώτος ανέβηκε στο βήμα ο γιος του θύματος.

Μάνα και κόρη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο από κοινού. Στην προανακριτική της απολογία, αλλά και ενώπιον του Ανακριτή, η 19χρονη ανέφερε ότι προέβη στην πράξη της, επειδή την βίαζε ο πατέρας της από την ηλικία των 14 ετών. Αργότερα όμως, σε συμπληρωματική της απολογία, άλλαξε εκ διαμέτρου στάση, αναφέροντας ότι η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της, και πως ουδέποτε η ίδια βιάστηκε ή υπέστη ασελγείς πράξεις και χειρονομίες από το θύμα.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου, ο 49χρονος οδηγός ταξί βρέθηκε κατακρεουργημένος πάνω στο κρεβάτι του δωματίου του από τον γιο του. Βάσει των ευρημάτων του ιατροδικαστική έφερε 17 θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό και άλλα τέσσερα στο πρόσωπα, ενώ ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Το μαχαίρι με το οποίο τελέστηκε το έγκλημα βρέθηκε σε φρεάτιο υπονόμου επί της οδού Παπαναστασίου, στην άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου το είχε πετάξει η 19χρονη, η οποία και υπέδειξε το συγκεκριμένο σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Πρέβεζα

Μετάλλαξη Όμικρον: το εμβόλιο της Pfizer δεν την καλύπτει πλήρως

Παιδιά 5 - 11 ετών: πως γίνεται ο εμβολιασμός από ιδιώτη παιδίατρο