Κορονοϊός - Φλώρινα: Αποσωληνώθηκε 38χρονη έγκυος

Θα παραμείνει για προληπτικούς λόγους στην Εντατική του Ιπποκρατείου.

Ευχάριστα είναι τα νέα για την υγεία 38χρονης εγκύου από τη Φλώρινα που ήταν διασωληνωμένη με κορονοϊό στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή της, ωστόσο η γυναίκα παραμένει για προληπτικούς λόγους στην εντατική.

Μάλιστα οι γιατροί στο Ιπποκράτειο κάνουν λόγο για πολλές εγκύους, κυρίως ανεμβολίαστες ,που έρχονται στο νοσοκομείο με κορονοϊό.

Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο νοσηλεύονται και οκτώ παιδιά ηλικίας έξι ετών και άνω.

