Αθλητικά

“Το Πρωινό” - Τσιτσιπάς: θα ξαναβρεθώ στο 100% (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο σπουδαίος τενίστας για την κατάσταση στο χέρι του, όπου χειρουργήθηκε προσφάτως, το ταξίδι του στην Κρήτη και το δίπλωμα οδήγησης που… προσπαθεί να πάρει.

Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, κατά την επιστροφή του από την Κρήτη, όπου βρέθηκε μαζί με τον πατέρα του για ολιγοήμερες διακοπές, συνάντησε τον Στέφανο Τσιτσιπά, η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας.

Ερωτηθείς για το χέρι του, στο οποίο έκανε εγχείρηση και την πορεία της αποθεραπείας ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε πως είναι «τέλεια, φανταστικά, είμαι σίγουρος ότι θα ξαναβρεθώ στο 100%».

Σε ότι αφορά την παραμονή του στην Κρήτη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε πως «είναι φανταστικό νησί. Με εξέπληξαν οι άνθρωποι, η φιλοξενία, τα τοπία που επισκέφθηκα και η θέρμη των ανθρώπων, ήταν συγκλονιστική»

Όπως είπε ο πατέρας του, έκανε παράλληλα με την αποθεραπείας και την ξεκούραση του, πολλές ώρες μαθήματα οδήγησης με στόχο να δώσει εξετάσεις για δίπλωμα, κάτι που ωστόσο δεν έγινε.

Ο ίδιος ο Στέφανος είπε «έκανα μερικά μαθήματα και αποφάσισα μόνος μου ό,τι δεν ήμουν έτοιμος να δώσω εξετάσεις για δίπλωμα… θα δώσω την επόμενη φορά».

Ο σπουδαίος τενίστας μίλησε και για την έκπληξη του στα παιδιά του σεισμόπληκτου Αρκαλοχωρίου, λέγοντας «άκουσα ότι τα παιδιά ήθελαν βοήθεια και σύντομα θα εγκαινιαστεί ένα γήπεδο εκεί και πήγα κοντά τους, έπαιξα μαζί τους και το ευχαριστήθηκα, αισθάνθηκαν πολύ νεότερος»».

Μαζί με τις αναμνήσεις του, φεύγοντας από την Κρήτη ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε, όπως είπε, μέλι από τα Ανώγεια, ενώ όταν ρωτήθηκε αν κατά την παραμονή του γνώρισε κάποια κοπέλα που του άρεσε, απάντησε με αμηχανία «τίποτα, τίποτα».

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Πρέβεζα

Μετάλλαξη Όμικρον: το εμβόλιο της Pfizer δεν την καλύπτει πλήρως

Παιδιά 5 - 11 ετών: πως γίνεται ο εμβολιασμός από ιδιώτη παιδίατρο