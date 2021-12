Life

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια συνέντευξη με πολλές αποκαλύψεις για άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής διαδρομής του παρουσιαστή.

Την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο χαρισματικός παρουσιαστής αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της επαγγελματικής διαδρομής και της ζωής του.

Μιλάει για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του, τους ανθρώπους που αδίκησε και την ψυχοθεραπεία.

Τι εξομολογείται για τον κορονοϊό, την προσπάθεια να αδυνατίσει και τα χάπια που αλλοίωσαν την συμπεριφορά του.

Αυτή την Πέμπτη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:30.

#EnwpiosEnwpiw





Ειδήσεις σήμερα:

Τζον Γκούντμαν: έχασε 91 κιλά και είναι αγνώριστος! (εικόνες)

Δολοφονία στην Γλυφάδα: σκότωσε τον σύντροφο της μητέρας του

Κακοκαιρία: Συστάσεις της ΓΓΠΠ