Τεχνολογία - Επιστήμη

Διάστημα: Ιάπωνας “τουρίστας” θα μείνει 12 ημέρες σε τροχιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ζαμπλουτος Ιάπωνας ταξίψεψε με ρωσικό πύραυλο, ενώ η Μόσχα επιχειρεί να "επιστρέψει" στον τομέα του διαστημικού τουρισμού, όπου επικρατούν οι Αμερικανοί.

Ένας ιάπωνας δισεκατομμυριούχος αναχώρησε για το διάστημα με ρωσικό πύραυλο και πρόκειται να παραμείνει δώδεκα ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), σ' ένα ταξίδι που σηματοδοτεί την επιστροφή της Ρωσίας στον διαστημικό τουρισμό.

Ο τομέας αυτός, στον οποίο η Ρωσία έχει χάσει έδαφος απέναντι στις ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες, ιδιαίτερα τη SpaceX, γνωρίζει νέο ενδιαφέρον και αποτελεί ένα εν δυνάμει οικονομικό μάννα.

Ο εκκεντρικός 46χρονος Γιουσάκου Μεζάουα, ο οποίος έκανε περιουσία με το εμπόριο ειδών μόδας στο Ίντερνετ, και ο βοηθός του, ο Γιόζο Χιράνο, απογειώθηκαν από το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 09:38 (ώρα Ελλάδας), όπως ήταν προγραμματισμένο.

O δισεκατομμυριούχος, ο βοηθός του και ο κοσμοναύτης Αλεξάντρ Μισούρκιν, ο οποίος θα είναι ο πιλότος του Σογιούζ, είχαν αναχωρήσει με χαμόγελα από το ξενοδοχείο τους στο Μπαϊκονούρ υπό τους ήχους ενός σοβιετικού τραγουδιού που ακούγεται παραδοσιακά για όλους τους κοσμοναύτες πριν από κάθε διαστημική πτήση. Το τραγούδι αυτό -για τους κοσμοναύτες που νοσταλγούν το σπίτι τους- τραγουδήθηκε εν μέρει στα ιαπωνικά.

«Τα όνειρα πραγματοποιούνται», έγραψε στο Twitter ο Μεζάουα.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, καθώς όμως είναι ένας αληθινός φίλος, ανησυχώ γι' αυτόν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πριν από την απογείωση ο Χιρογιούκι Σουγκιμότο, ο οποίος λέει πως γνωρίζει τον δισεκατομμυριούχο εδώ και 17 χρόνια και ήρθε στο Μπαϊκονούρ για να τον δει να πετάει προς το διάστημα.

Οι δύο διαστημικοί τουρίστες θα περάσουν 12 ημέρες μέσα στο διαστημικό σταθμό, μια διαμονή που ο Γιόζο Χιράνο θα καταγράψει στο YouTube για λογαριασμό του Μεζάουα και μαζί μ' αυτόν.

Ο κοσμοναύτης Αλεξάντρ Μισούρκιν είπε πως οι σύντροφοί του θα έχουν φορτωμένο πρόγραμμα. Έχει προγραμματίσει μαζί τους ένα «φιλικό» τουρνουά μπάντμιντον σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει ορίσει για τον εαυτό του 100 πράγματα που θα πρέπει να φέρει σε πέρας στο διάστημα.

Προηγουμένως και επί πολλές εβδομάδες, ο ίδιος και ο βοηθός του προετοιμάζονταν στην Πόλη των Άστρων, η οποία έχει οικοδομηθεί στα χρόνια του 1960 κοντά στη Μόσχα για να εκπαιδεύονται γενιές κοσμοναυτών.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον ISS επτά άτομα, ανάμεσά τους δύο Ρώσοι και ένας Ιάπωνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Ο Φερστάπεν στην pole position

Κορονοϊός – Εμβόλιο: ποιοι κάνουν την 1η και ποιοι την 3η δόση



Καβάλα: Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης