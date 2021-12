Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ερμής, η ερωτική Αφροδίτη και τα λάθη (βίντεο)

Πότε “φτιάχνει” η κατάσταση, σύμφωνα με την Λίτσα Πατέρα και τις αναλυτικές προβλέψεις της στην εκπομπή “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

«Δεν τσουλάνε οι ημέρες, κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται, άλλο σου είπα, άλλο μου είπες, άλλο καταλάβαμε», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στο «Πρωινό».

«Ο Ερμής κάνει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα και υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία, όμως έχουμε μια Αφροδίτη που υπόσχεται έρωτα και αγάπη», είπε η αστρολόγος της εκπομπής.

Όπως επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, «όσο είναι ο Άρης στον Σκορπιό είναι ερωτικός και σεξουαλικός, αλλά έχουμε πολύ παρασκήνιο. Όταν πάει στον Τοξότη, στις 13 Δεκεμβρίου, θα έχουμε πιο χαρούμενα πράγματα».

Η αστρολόγος είπε ακόμη πως «σήμερα, η Σελήνη, που δείχνει την διάθεση μας, μπαίνει στον Υδροχόο και έρχεται αντιμέτωπη με τον Κρόνο και τον Ουρανό που «χτυπιούνται» και έτσι τα λάθη που γίνονται δεν μπορούμε εύκολα να τα ξεπεράσουμε».

«Από αύριο Πέμπτη και κυρίως από την Παρασκευή τα πράγματα καλυτερεύουν, οπότε αφήστε τα σοβαρά και ασχοληθείτε με την Αφροδίτη που φέρνει λεφτά αυτόν τον καιρό και έντονα πάθη, σεξουαλικά και ερωτικά», συμπλήρωσε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

