Life

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών για τις εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1.

Ακόμη ένα «συγκλονιστικό» επεισόδιο της σειράς εποχής, «Άγριες Μέλισσες», θα απολαύσουμε απόψε στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης:

Ο Νικηφόρος αρνείται την πρόταση του Μόρτζου, αλλά ο Κωνσταντής και η Πηνελόπη προσπαθούν να τον πείσουν να ξαναγυρίσει στη Νομαρχία. Ο Θανάσης συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα στον Τόλλια με τις αποφάσεις του.

Την ίδια ώρα, ο Ακύλας παίρνει τις δικές του αποφάσεις για το μέλλον του Κοινοτάρχη, αλλά και του γιου του. Οι εξελίξεις για τον Λευτέρη προμηνύονται καταστροφικές.

Η Μυρσίνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον χειρότερο φόβο της.

Το δικαστήριο συνεχίζεται με τις καταθέσεις του Προύσαλη, του Τόλλια, αλλά και του Προκόπη που είναι έτοιμος για μεγάλες αποκαλύψεις. Θα καταφέρουν να τον συνετίσουν ή μήπως θα τον προλάβει η Ελένη που έχει κρυμμένους, αλλά επικίνδυνους άσσους στο μανίκι της;

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στον Εύοσμο: Οι 17 μαχαιριές, η ομολογία και η ανατροπή

Μποτιλιάρισμα: Πόσες ώρες χάνουν στο δρόμο οι οδηγοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Παιδιά 5 - 11 ετών: πως γίνεται ο εμβολιασμός από ιδιώτη παιδίατρο

Gallery