Μητσοτάκης - Πούτιν: Περιθώρια βελτίωσης στις σχέσεις Ελλάδας- Ρωσίας

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, στην εξοχική κατοικία του Προέδρου της Ρωσίας στο Σότσι.

Σε εξέλιξη είναι εδώ και περίπου 30 λεπτά η κατ' ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, στην εξοχική κατοικία του Προέδρου της Ρωσίας στο Σότσι της Ρωσίας.

Κατά την υποδοχή του από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των σχέσεων Ελλάδος- Ρωσίας στην οικονομία, το διμερές εμπόριο και τον τουρισμό». Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έτος Ιστορίας Ελλάδος- Ρωσίας, το 2021, έναυσμα για στενότερη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα εκπέμποντας ταυτόχρονα το μήνυμα ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς η πανδημία φθάνει στο τέλος της, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε, μάλιστα, να επικαλεστεί τον βαρύνοντα, όπως τον χαρακτήρισε, ρόλο της Ρωσίας στις περιφερειακές εξελίξεις υπό την ιδιότητα της ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για να τονίσει πως θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και για ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ξέχασε να εξάρει τη συμβολή της Ρωσίας στην ευόδωση των στόχων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 επ’ αφορμή της συμπλήρωσης 200 ετών από την έναρξη της, ενώ δήλωσε περιχαρής, που επισκέπτεται το Σότσι, κατοικία, όπως είπε, πολλών Ρώσων ελληνικής καταγωγής. Μάλιστα, ο Έλληνας πρωθυπουργός θύμισε στον κ. Πούτιν ότι για πρώτη φορά επισκέφθη το Σότσι πριν από 30 χρόνια, όταν συνόδευε τον αείμνηστο πατέρα του και τότε πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, από την πλευρά του, έδωσε έμφαση στους ιδιαίτερους δεσμούς και σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, επισημαίνοντας ότι το έτος Ιστορίας Ρωσίας Ελλάδος συνέπεσε με την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, κατά την οποία, όπως είπε, η Ρωσία συνέβαλε στην εκπλήρωση των επιδιώξεων του ελληνικού λαού.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ικανοποιημένος από τον ρυθμό ανάπτυξης των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων υπογραμμίζοντας ότι εφέτος καταγράφεται σημαντική αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών, φθάνοντας τα επίπεδα προ πανδημίας, ήτοι του 2019.

Καταλήγοντας, ο κ. Πούτιν τόνισε ότι η συζήτηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες θα καλύψει και ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων.

Μετά το πέρας του τετ α τετ, και του γεύματος εργασίας, που θα ακολουθήσει, οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

